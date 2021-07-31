Еліна Світоліна здобула неймовірну перемогу на Олімпіаді і принесла країні медаль (фото)

Українка поступалася у вирішальному сеті три гейми і перевернула матч догори дригом

Щось неймовірне зробила Еліна Світоліна в матчі за бронзову нагороду Олімпіади. Вона майже без боротьби поступилася казашці Олені Рибакіній в першому сеті, програвала в другому, але змогла взяти себе в руки і зрівняти рахунок. А потім був третій сет і неймовірні нерви біля екранів. А як було Еліні, можна тільки здогадуватися. Вона поступалася 0:3, потім 1:4. В такій ситуації інші б руки опустили. Але не Еліна. Вона витягнула цей клятий сет. П’ять геймів поспіль залишилися за нею. Але останній розіграш увійде в історію.

Сім разів вона подавала на матч! Рибакіна пручалася, як могла. Кожного разу повертала Казахстану надію, і трохи відбирала її в нас. Світоліна показала характер. В останній спробі влупила м’ячем у кут так, що Олена відбити його вже не могла – 1:6, 7:6, 6:4.

Еліна стала першою українською тенісисткою, яка стала призером Олімпіади.

Матч продовжувався дві з половиною години.

Примітно, що сьогодні у нашої збірної був один шанс виграти нагороду і Еліна його використала. Але попереду, сподіваємося, звитяги ще будуть, я не менш коштовні.

Дивіться: Радість і смуток Романчука та яскрава перемога Хижняка на Олімпіаді (фото).