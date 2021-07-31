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    Еліна Світоліна здобула неймовірну перемогу на Олімпіаді і принесла країні медаль (фото)

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    Еліна Світоліна - медалістка Ігор у Токіо - Еліна Світоліна здобула неймовірну перемогу на Олімпіаді і принесла країні медаль (фото)
    Еліна Світоліна - медалістка Ігор у Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Українка поступалася у вирішальному сеті три гейми і перевернула матч догори дригом

    Щось неймовірне зробила Еліна Світоліна в матчі за бронзову нагороду Олімпіади. Вона майже без боротьби поступилася казашці Олені Рибакіній в першому сеті, програвала в другому, але змогла взяти себе в руки і зрівняти рахунок. А потім був третій сет і неймовірні нерви біля екранів. А як було Еліні, можна тільки здогадуватися. Вона поступалася 0:3, потім 1:4. В такій ситуації інші б руки опустили. Але не Еліна. Вона витягнула цей клятий сет. П’ять геймів поспіль залишилися за нею. Але останній розіграш увійде в історію.

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    Сім разів вона подавала на матч! Рибакіна пручалася, як могла. Кожного разу повертала Казахстану надію, і трохи відбирала її в нас. Світоліна показала характер. В останній спробі влупила м’ячем у кут так, що Олена відбити його вже не могла – 1:6, 7:6, 6:4.

    Еліна стала першою українською тенісисткою, яка стала призером Олімпіади.

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    Матч продовжувався дві з половиною години.

    Примітно, що сьогодні у нашої збірної був один шанс виграти нагороду і Еліна його використала. Але попереду, сподіваємося, звитяги ще будуть, я не менш коштовні.

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    Теги: Олімпіада Еліна Світоліна
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    Еліна Світоліна здобула неймовірну перемогу на Олімпіаді і принесла країні медаль (фото)