Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами, щоб розглянути питання про запровадження жорсткіших санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна в Україні може закінчитися за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. За його словами, Вашингтон не буде вводити додаткові тарифи проти Китаю без аналогічних дій з боку європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають взяти на себе більш активну роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти.

«Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців», – сказав він.

Бессент розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати конфлікт.

Міністр також зазначив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до «суттєвого прогресу» в переговорах з Нью-Делі.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл». Він також згадав про можливість використання заморожених російських суверенних активів на суму $300 млрд. За його словами, ці кошти можна було б використати як заставу для кредиту Україні.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари, передає «Главком».

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль для припинення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія санкції Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Трамп: Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп
16 серпня, 11:59
Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін
17 серпня, 16:58
Американський президент цинічно порівняв криваву війну в Україні з бійкою двох дітей на майданчику
Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей
30 серпня, 19:48
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
7 вересня, 10:54
Чарлі Кірк, співзасновник групи Turning Point USA, був застрелений одним пострілом з гвинтівки
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
13 вересня, 13:54
Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
14 вересня, 21:16
23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
13 вересня, 21:01

Політика

Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського
Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною
Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною
Глава МЗС Польщі пропонує поновити обговорення безпольотної зони над Україною
Глава МЗС Польщі пропонує поновити обговорення безпольотної зони над Україною
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса
Ізраїль почав наступ на Газу – Axios
Ізраїль почав наступ на Газу – Axios

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua