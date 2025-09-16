Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами, щоб розглянути питання про запровадження жорсткіших санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна в Україні може закінчитися за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту. За його словами, Вашингтон не буде вводити додаткові тарифи проти Китаю без аналогічних дій з боку європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають взяти на себе більш активну роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти.

«Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців», – сказав він.

Бессент розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати конфлікт.

Міністр також зазначив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до «суттєвого прогресу» в переговорах з Нью-Делі.

Бессент заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, таких як «Роснефть» і «Лукойл». Він також згадав про можливість використання заморожених російських суверенних активів на суму $300 млрд. За його словами, ці кошти можна було б використати як заставу для кредиту Україні.

