Іран заявив про атаку на атомну електростанцію

Іран не уточнив, яка саме країна стоїть за нападом на атомну електростанцію

Організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни, передає «Главком».

За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта у вівторок близько 19:00 за місцевим часом. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.

У заяві Організації наголошується, що жодна частина безпосередньо електростанції не постраждала, а робота об'єкта триває у штатному режимі. Наразі іранська влада не уточнила, яка саме країна стоїть за цим нападом, проте звинуватила агресора у порушенні міжнародних норм щодо імунітету ядерних об’єктів під час військових дій. Тегеран застеріг, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.

Цей інцидент стався на тлі триваючої військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, що значно посилює ризики ядерної та екологічної катастрофи у разі прямого пошкодження реакторів. Міжнародні спостерігачі висловлюють занепокоєння через ескалацію поблизу цивільної ядерної інфраструктури, хоча незалежного підтвердження масштабів влучання наразі немає.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

