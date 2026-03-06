Головна Світ Політика
Трамп заявив, що Іран «втратив усе, що міг втратити»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп заявив, що Іран «втратив усе, що міг втратити»
Трамп заявив, що Іран залишився без флоту і можливостей
фото з відкритих джерел

Президент США також заявив про великі запаси боєприпасів і готовність продовжувати удари

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «втратив усе» після останніх ударів та не має достатніх можливостей для подальшого протистояння. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на інтерв'ю Трампа виданню Sky News.

Трамп назвав такі заяви іранської сторони «марною тратою часу». «Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили свій флот. Вони втратили все, що могли втратити», – заявив президент США.

Він також наголосив, що американські збройні сили мають достатньо ресурсів для продовження військових операцій. «Ми маємо величезні запаси боєприпасів, чого люди не розуміють. Ми маємо найбільші запаси за всю історію. Ми маємо багато запасів в інших країнах», – сказав Трамп.

Окрім цього, президент США заявив, що Вашингтон хотів би бачити в Ірані нового лідера. «У нас є люди, які, на мою думку, добре впораються з цією роботою», – додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями. Американський лідер висловився так під час приватної вечері, що відбулася два тижні тому.

Теги: Дональд Трамп війна Іран

