Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Telegram буде повністю заблокований в Росії: дата
фото: shutterstock.com

Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера

Месенджер Telegram нібито буде повністю заблокований в Росії з 1 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

З 1 квітня Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram (компанія Meta визнана в Росії екстремістською і заборонена) і Facebook.

Уточнюється, що блокування буде застосовано на території всієї Росії: додаток не буде завантажуватися ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Нагадаємо, 10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів». 

До слова, засновник месенджера Telegram Павло Дуров порівняв Росію та Іран. Обидві країни зіштовхнулися з обмеженнями користування Telegram. Павло Дуров зазначив, що влада РФ обмежує доступ росіян до соцмережі Telegram та змушує їх користуватися месенджером державного виробництва.

Згодом голова IT-комітету Держдуми Сергій Боярський сказав, що обмеження у роботі месенджера Telegram у Росії можуть невдовзі скасувати.

Теги: Telegram росія

