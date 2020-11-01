Виснажений коронавірусом київський «Будівельник» спромігся на диво в матчі Суперліги

Кияни грали проти «Черкаських мавп» практично без замін, але перемогли

Обидва найсвіжіших поєдинки української баскетбольної Суперліги завершилися несподівано. Особливо сильно здивував результат київського матчу.

«Будівельник» (Київ) – «Черкаські Мавпи» - 73:68 (12:13, 25:12, 13:18, 26:22)

«Будівельник»: Стівен Бьортт (39 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення – 6 втрат), Роман Козлов (15), Платон Хижняк (6 + 3 блок-шоти), Брайс Джонсон (8 + 11 підбирань), Олександр Фурс (3 + 8 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення + 3 блок-шоти) – старт; Антон Литвинов (2), Андрій Панасюк. Тренер – Леонід Яйло

«Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Олег Бондаренко (5 + 8 передач + 2 блок-шоти), Володимир Конєв (9 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Сеад Хаджифейзовіч (10 + 10 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (14 + 12 підбирань) – старт; Олександр Кобець (11), Іван Ткаченко (3), Антон Дзюба (4), Ігор Сергеєв (1). Тренер – Максим Міхельсон

Перемогу «Будівельника» можна вважати справжньою сенсацією, адже напередодні цієї зустрічі з обойми випали (головно – через позитивні тести на коронавірус) відразу восьмеро баскетболістів столичного колективу – Зак Томас, Реджінальд Джонсон, Роберт Дево, Андрій Кожемякін, Сергій Загреба, Сергій Горбенко, Михайло Анісімов, а також підписаний напередодні Руслан Отверченко. Крім того, через Covid-19 на самоізоляції знаходиться литовський наставник «будівельників» Вальдемарас Хомічюс. Як наслідок, діями команди в другому матчі поспіль керує асистент тренера Леонід Яйло.

Таким чином, вперше в кар’єрі повноцінний дорослий матч провів 20-річний Платон Хижняк. На лаві киян було двоє абсолютних дебютантів, яких залучили до лав команди в екстреному порядку. Мова про 18-річних Антона Литвинова зі «СДЮШОР-Хижаки» і Андрія Панасюка із «Одеси-2».

Звісно, що основне навантаження випало на досвідчених виконавців. Стівен Бьортт, Роман Козлов і Олександр Фурс провели на паркеті усі 40 хвилин без замін. І разом із партнерами створили диво, завдавши теж обезкровленим кадровими втратами, проте не настільки серйозними, «Мавпам» сьомої поразки в семи матчах. Крім черкащан, решта команд Суперліги вже мають бодай по одній перемозі.

«Харківські Соколи» - «Одеса» - 79:86 (22:29, 19:10, 15:28, 23:19)

«Соколи»: Брендон Боґґс (21 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Дехуан Ґраф (15 + 5 передач), Олександр Тарасенко (15), Ігор Бояркін (8 + 4 підбирання + 4 передачі), Ларон Денді (7 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Місяць (7)

«Одеса»: Юрій Кондраков (22 + 9 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Ділейні Блейлок (14 + 7 підбирань), Микита Найко (13 + 5 підбирань), Вадим Прокопенко (8 + 8 підбирань + 2 блок-шоти), Рамел Браун (8 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шоти), Денис Носков (7 + 6 підбирань – 4 втрати), Антон Давидюк (6), Роман Новіков (5 + 4 передачі)

Ще одну сенсацію трохи раніше, перемігши у Харкові, створила «Одеса». Підопічні Олега Юшкіна, які з попередніх п’яти матчів виграли лише один (у «Будівельника»), переграли на виїзді міцний харківський колектив, у доробку якого тепер дві перемоги і три поразки.

Лідирує в чемпіонаті з сімома перемогами у семи матчах «Київ-Баскет». «Прометей» і «Запоріжжя» виграли по п’ять поєдинків при одній поразці, «Дніпро» має чотири виграшних зустрічі при одному програші.

Сьогодні, 1 листопада, в українській баскетбольній Суперлізі відбудеться чотири матчі: «Дніпро» - «Одеса», «Запоріжжя» - «Тернопіль», «Прометей» - «Київ-Баскет», «Харківські Соколи» - «Хімік».

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