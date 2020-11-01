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    Виснажений коронавірусом київський «Будівельник» спромігся на диво в матчі Суперліги

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    Юний Платон Хижняк у першому повноцінному дорослому матчі виглядав прекрасно - Виснажений коронавірусом київський «Будівельник» спромігся на диво в матчі Суперліги
    Юний Платон Хижняк у першому повноцінному дорослому матчі виглядав прекрасно
    Світлина - БК «Будівельник»

    Кияни грали проти «Черкаських мавп» практично без замін, але перемогли

    Обидва найсвіжіших поєдинки української баскетбольної Суперліги завершилися несподівано. Особливо сильно здивував результат київського матчу.

    «Будівельник» (Київ) – «Черкаські Мавпи» - 73:68 (12:13, 25:12, 13:18, 26:22)

    «Будівельник»: Стівен Бьортт (39 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення – 6 втрат), Роман Козлов (15), Платон Хижняк (6 + 3 блок-шоти), Брайс Джонсон (8 + 11 підбирань), Олександр Фурс (3 + 8 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення + 3 блок-шоти) – старт; Антон Литвинов (2), Андрій Панасюк. Тренер – Леонід Яйло

    «Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Олег Бондаренко (5 + 8 передач + 2 блок-шоти), Володимир Конєв (9 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Сеад Хаджифейзовіч (10 + 10 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (14 + 12 підбирань) – старт; Олександр Кобець (11), Іван Ткаченко (3), Антон Дзюба (4), Ігор Сергеєв (1). Тренер – Максим Міхельсон

    Перемогу «Будівельника» можна вважати справжньою сенсацією, адже напередодні цієї зустрічі з обойми випали (головно – через позитивні тести на коронавірус) відразу восьмеро баскетболістів столичного колективу – Зак Томас, Реджінальд Джонсон, Роберт Дево, Андрій Кожемякін, Сергій Загреба, Сергій Горбенко, Михайло Анісімов, а також підписаний напередодні Руслан Отверченко. Крім того, через Covid-19 на самоізоляції знаходиться литовський наставник «будівельників» Вальдемарас Хомічюс. Як наслідок, діями команди в другому матчі поспіль керує асистент тренера Леонід Яйло.

    Таким чином, вперше в кар’єрі повноцінний дорослий матч провів 20-річний Платон Хижняк. На лаві киян було двоє абсолютних дебютантів, яких залучили до лав команди в екстреному порядку. Мова про 18-річних Антона Литвинова зі «СДЮШОР-Хижаки» і Андрія Панасюка із «Одеси-2».

    Звісно, що основне навантаження випало на досвідчених виконавців. Стівен Бьортт, Роман Козлов і Олександр Фурс провели на паркеті усі 40 хвилин без замін. І разом із партнерами створили диво, завдавши теж обезкровленим кадровими втратами, проте не настільки серйозними, «Мавпам» сьомої поразки в семи матчах. Крім черкащан, решта команд Суперліги вже мають бодай по одній перемозі.

    «Харківські Соколи» - «Одеса» - 79:86 (22:29, 19:10, 15:28, 23:19)

    «Соколи»: Брендон Боґґс (21 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Дехуан Ґраф (15 + 5 передач), Олександр Тарасенко (15), Ігор Бояркін (8 + 4 підбирання + 4 передачі), Ларон Денді (7 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Місяць (7)

    «Одеса»: Юрій Кондраков (22 + 9 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Ділейні Блейлок (14 + 7 підбирань), Микита Найко (13 + 5 підбирань), Вадим Прокопенко (8 + 8 підбирань + 2 блок-шоти), Рамел Браун (8 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шоти), Денис Носков (7 + 6 підбирань – 4 втрати), Антон Давидюк (6), Роман Новіков (5 + 4 передачі)

    Ще одну сенсацію трохи раніше, перемігши у Харкові, створила «Одеса». Підопічні Олега Юшкіна, які з попередніх п’яти матчів виграли лише один (у «Будівельника»), переграли на виїзді міцний харківський колектив, у доробку якого тепер дві перемоги і три поразки.

    Лідирує в чемпіонаті з сімома перемогами у семи матчах «Київ-Баскет». «Прометей» і «Запоріжжя» виграли по п’ять поєдинків при одній поразці, «Дніпро» має чотири виграшних зустрічі при одному програші.

    Сьогодні, 1 листопада, в українській баскетбольній Суперлізі відбудеться чотири матчі: «Дніпро» - «Одеса», «Запоріжжя» - «Тернопіль», «Прометей» - «Київ-Баскет», «Харківські Соколи» - «Хімік».

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    баскетбол БК Будівельник БК Одеса Олег Юшкін БК Черкаські Мавпи Іван Ткаченко Михайло Анісімов Сергій Горбенко Стівен Бьортт Андрій Кожемякін коронавірус Суперліга Максим Міхельсон Олександр Кобець Володимир Конєв БК «Харківські Соколи» Руслан Отверченко Леонід Яйло Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Дехуан Ґраф Антон Давидюк Вальдемарас Хомічюс Платон Хижняк Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба Дмитро Скапинцев Олександр Місяць Лючіус Джонс Олег Бондаренко Ігор Сергеєв Антон Дзюба Сеад Хаджифейзовіч Антон Литвинов Андрій Панасюк
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