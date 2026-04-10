«Полтава» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
Антон Федорців
У першому колі полтавцям забив навіть Едуард Сарапій
Команди відкриватимуть програму туру в Кропивницькому

Сьогодні, 10 квітня, «Полтава» на кропивницькому стадіоні «Зірка» прийме житомирське «Полісся» рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полтава» – «Полісся»

Підопічні Руслана Ротаня на 10:40 10 квітня стала безумовним лідером симпатій, вважають фахівці GGBET. На перемогу житомирян закладено коефіцієнт 1,09. Тим часом потенційна звитяга дебютанта ліги оцінена балом 36,47. На підсумкову нічию виставлено кеф 11,72. На нульову нічию запропоновано коефіцієнт 19,76. Натомість на тотал менше 1,5 закладено кеф 6,41.

Передматчевий стан команд

Відкриватимуть тур суперники, які в попередньому оформили нічиї. Щоправда, вони були різними. «Полтава» оформила божевільний камбек проти «Олександрії». Під кінець першого тайму підопічні Павла Матвійченка «горіли» 0:3, але знайшли сили відігратися. Заспів зробив хавбек Дорошенко. У другій половині його підтримали нападник Кобзар і півзахисник Плахтир. Так «Полтава» перервала п'ятиматчеву серію поразок після зимової паузи.

Натомість «Полісся» не змогло дотиснути рівненський «Верес» удома (1:1). Житомиряни забили першими зусиллями хавбека Андрієвського, та гості відігралися під кінець першої 45-хвилинки. Після перерви «поліські вовки» тиснули й намагалися вирвати перемогу. Та змінити цифри на табло так і не зуміли. Як наслідок, хлопці Ротаня вдруге після поразки від київського «Динамо» втратили очки навесні. Інші чотири поєдинки «Полісся» виграло.

Реклама. 21+

Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися лише в цьому сезоні. У першому колі поліські вовки відсвяткували впевнену перемогу над полтавцями (4:0) в рідних стінах. Голами в складі команди Ротаня тоді відзначилися півзахисники Велетень та Брагару, центрбек Сарапій (з пенальті) та форвард Гайдучик, якому асистував той же Брагару.

Де дивитися матч «Полтава» – «Полісся»

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

