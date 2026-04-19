The Atlantic: Україна більше не покладається на США

Україна зрозуміла ненадійність нинішньої американської адміністрації та перейшла до пошуку альтернатив

Україна припинила спроби втримати Сполучені Штати у статусі свого головного стратегічного партнера за часів президентства Дональда Трампа. Про це у статті для The Atlantic пише Філліпс Пейсон О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса. На думку аналітика, після року відчайдушних зусиль зберегти союз, Київ остаточно змінив вектор своєї зовнішньої політики. Про це пише «Главком».

О'Браєн зазначає, що поки українська влада намагалася знайти спільну мову з Білим домом, Трамп демонстрував прихильність до Кремля, скорочував обсяги військової допомоги та вдавався до регулярних образ на адресу українського керівництва. Символічним піком цієї кризи стали нав’язані Україні мирні переговори з Росією. Автор вважає, що ці переговори мали вигляд винагороди для Путіна за його агресію, а не спроби досягти справедливого миру.

Зрозумівши ненадійність нинішньої американської адміністрації, Київ перейшов до «агресивного» пошуку альтернатив. Аналітик вказує на активізацію дипломатичних та військових контактів України з країнами Перської затоки та підписання численних безпекових угод із державами Європи. Зеленський дедалі частіше закликає європейських лідерів розбудовувати власну оборону, не озираючись на позицію Сполучених Штатів, та відкрито критикує Вашингтон за послаблення санкцій проти РФ.

Зміна риторики Києва відбувається паралельно зі зміцненням позицій ЗСУ на полі бою. О'Браєн підкреслює, що українська армія повернула собі ініціативу в багатьох сферах, покладаючись на власний потужний сектор виробництва дронів. Успішні наступальні операції та регулярні удари по стратегічних об’єктах всередині Росії повністю спростовують твердження команди Трампа про «слабкість» України та відсутність у неї козирів у війні.

Підсумовуючи, О'Браєн наголошує: хоча Київ волів би мати Америку на своєму боці, він більше не вважає втрату американської підтримки синонімом поразки. Досвід останнього часу довів, що Україна здатна вистояти, використовуючи власні ресурси та допомогу європейських партнерів. Якщо раніше розрив із США міг стати фатальним для української державності, то сьогодні Україна демонструє здатність продовжувати боротьбу навіть за умови відходу Вашингтона від справ.

Як відомо, Сполучені Штати активно вивчають та інтегрують український досвід ведення сучасної війни. Про це під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США заявив міністр армії Ден Дрісколл.

За словами посадовця, Україна здійснила справжній прорив у сфері військових інновацій, фактично трансформувавши підходи до ведення збройних конфліктів.

До слова, Україна демонструє світу майбутнє військових конфліктів, успішно застосовуючи автономні системи та роботів на полі бою.

Президент Володимир Зеленський назвав нещодавню атаку механізованих підрозділів на російські позиції першим подібним випадком в історії. Це свідчить про те, що Україна перехопила ініціативу в інноваціях, попри те, що Росія за підтримки Ірану тривалий час вважалася лідером у використанні дронів. Наразі українська оборонна індустрія, що базується на гнучких стартапах та польових експериментах, виявляється ефективнішою за російську масову, але менш адаптивну модель.