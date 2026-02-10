Син зарізав батька. Стали відомі деталі вбивства ексочільника російської легкої атлетики

Балахничев очолював Всеросійську федерацію легкої атлетики більше 20 років

Пропагандисти повідомляють, що причиною смерті колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева стало ножове поранення, яке йому завдав син. Про це інформує «Главком».

Деталі вбивства Балахничева

«Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого). У рамках цієї справи затримано сина Балахничева. Наразі затриманому пред'явлено звинувачення», – сказав співрозмовник пропагандистів, знайомий з деталями справи.

Він також зазначив, що судом стосовно фігуранта обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

За даними слідства, 2 лютого 2026 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту завдав ножового поранення своєму батькові. Від поранень потерпілий помер.

Валентин Балахничев: що відомо

Балахничев помер 2 лютого 2026 року у віці 76 років. Він очолював ВФЛА з 1991 по 2015 рік. З 1995 до 2007 року був віцепрезидентом Європейської легкоатлетичної асоціації.

З 2000 по 2003 рік він обіймав посади заступника та першого заступника голови Держкомспорту Павла Рожкова та керівника Росспорту В'ячеслава Фетісова.

