ФІФА назвала найкращого футболіста 2025 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гравець ПСЖ Дембеле був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА

Найкращий футболіст року за версією ФІФА визначається з 1991 року

Французького нападника паризького клубу «Парі Сен-Жермен» Усмана Дембеле було визнано найкращим гравцем 2025 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

Церемонія вручення премії відбулася у Досі у вівторок, 16 грудня.

У минулому сезону Дембеле разом із ПСЖ став чемпіоном та володарем Кубка Франції, а також виграв Лігу чемпіонів та був визнаний найкращим гравцем сезону в турнірі.

Форвард із 25 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату Франції. 22 вересня Дембеле став володарем «Золотого м'яча».

Найкращий футболіст за версією ФІФА визначається з 1991 року.

Найкращою футболісткою року стала гравчиня «Барселони» та збірної Іспанії Айтана Бонматі, яка отримала нагороду втретє поспіль. Найкращим тренером року у чоловіків став іспанський наставник ПСЖ Луїс Енріке, у жінок – нідерландка Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії.

До команди року за версією ФІФА увійшли: воротар Доннарумма (»Манчестер Сіті»); захисники – Хакімі, Мендеш, Вільян Пачо (усі – ПСЖ), Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»); півзахисники – Палмер («Челсі»), Джуд Беллінгем («Реал»), Вітінья (ПСЖ), Педрі («Барселона»); нападники – Ямаль («Барселона»), Дембеле (ПСЖ).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Усман Дембеле ФІФА

