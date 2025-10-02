«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій

Початок зустрічі «Абердін» – «Шахтар» о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 2 жовтня, донецький «Шахтар» стартує в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти шотландського «Абердіна». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Абердін» – «Шахтар» пройде на «Піттодрі» у Абердіні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

«Легія» (вдома)

«Шемрок» (в гостях)

«Рієка» (вдома)

«Абердін» (в гостях)

«Брєйдаблік» (вдома)

«Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

«Фіорентина» (в гостях)

«Крістал Пелас» (вдома)

«Зринськи» (вдома)

«Омонія» (в гостях)

«Самсунспор»

«Ноа» (вдома)

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.