Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій
Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Початок зустрічі «Абердін» – «Шахтар» о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 2 жовтня, донецький «Шахтар» стартує в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти шотландського «Абердіна». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Абердін» – «Шахтар» пройде на «Піттодрі» у Абердіні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

  • «Легія» (вдома)
  • «Шемрок» (в гостях)
  • «Рієка» (вдома)
  • «Абердін» (в гостях)
  • «Брєйдаблік» (вдома)
  • «Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

  • «Фіорентина» (в гостях)
  • «Крістал Пелас» (вдома)
  • «Зринськи» (вдома)
  • «Омонія» (в гостях)
  • «Самсунспор»
  • «Ноа» (вдома)

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Бріф: Бюджет клубу складає в середньому 35-40 млн євро на рік
Гендиректор «Динамо» назвав річний бюджет клубу
Вчора, 18:23
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України батьки відправили 14-річного Богдана до Польщі
18-річний Попов, який грає в Італії, прокоментував виклик до молодіжної збірної України
30 вересня, 20:23
Угорщини може стати другою збірною серед членів УЄФА, яка зможе зіграти проти країни-агресора
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
29 вересня, 14:26
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52
Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
22 вересня, 16:58
Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
20 вересня, 12:16
Фергюсон: У грудні мені буде 84 роки і бувають моменти, коли я щось забуваю
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції
19 вересня, 13:15
Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
19 вересня, 11:09
Останнім клубом 33-річного Рудька був «Чорноморець»
Ексворотар «Динамо» і «Шахтаря» був затриманий під час спроби незаконно перетнути кордон – ЗМІ
16 вересня, 21:03

Новини

Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії
Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua