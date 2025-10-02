«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги Конференцій
Початок зустрічі «Абердін» – «Шахтар» о 22:00 за київським часом
Сьогодні, 2 жовтня, донецький «Шахтар» стартує в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти шотландського «Абердіна». Про це повідомляє «Главком».
Поєдинок «Абердін» – «Шахтар» пройде на «Піттодрі» у Абердіні. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.
Суперники донецького «Шахтаря»:
- «Легія» (вдома)
- «Шемрок» (в гостях)
- «Рієка» (вдома)
- «Абердін» (в гостях)
- «Брєйдаблік» (вдома)
- «Хамрун» (в гостях)
Суперники київського «Динамо»:
- «Фіорентина» (в гостях)
- «Крістал Пелас» (вдома)
- «Зринськи» (вдома)
- «Омонія» (в гостях)
- «Самсунспор»
- «Ноа» (вдома)
Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.
Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.
