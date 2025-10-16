Головна Спорт Новини
«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі
Донецький клуб проінформований про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах

Конопля лайкав відео з Володимиром Жириновським

Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького «Шахтаря» Юрій Свиридов повідомив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки захисника клубу Юхима Коноплі під відео з російським контекстом. Про це інформує «Главком» з посиланням «Чемпіон».

«Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість», – сказав Свиридов.

Конопля лайкав відео моменту зачинення дверей у вагоні з підписом: «Росія – не для слабких та повільних», відео з нарізкою дій росіянина Романа Павлюченка у складі «Тоттенгема», а також відео з Володимиром Жириновським.

Пізніше Конопля прибрав свої вподобайки.

«Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік», – написав в соцмережах Конопля.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

