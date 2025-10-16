«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі

Донецький клуб проінформований про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах

Конопля лайкав відео з Володимиром Жириновським

Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького «Шахтаря» Юрій Свиридов повідомив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки захисника клубу Юхима Коноплі під відео з російським контекстом. Про це інформує «Главком» з посиланням «Чемпіон».

«Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість», – сказав Свиридов.

Конопля лайкав відео моменту зачинення дверей у вагоні з підписом: «Росія – не для слабких та повільних», відео з нарізкою дій росіянина Романа Павлюченка у складі «Тоттенгема», а також відео з Володимиром Жириновським.

Пізніше Конопля прибрав свої вподобайки.

«Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік», – написав в соцмережах Конопля.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».