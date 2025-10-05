«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги

«Гірники» пропустили чотири м'ячі від черкаського клубу

«Шахтар» сенсаційно зазнав розгромної поразки від ЛНЗ у заключному матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на «Арені Львів» завершився з рахунком 1:4. Про це повідомляє «Главком».

Уже на 14-й хвилині зустрічі черкаський клуб відкрив рахунок – відзначився Денис Кузик.

На 61-й хвилині перевагу ЛНЗ збільшив ганський форвард Марк Ассінор. А на 71-й Артур Рябов зробив рахунок розгромним, відправивши третій м'яч у ворота «гірників».

На 85-й хвилині підопічні Арди Турана скоротили відставання – влучного удару завдав Єгор Назарина.

Однак команда Віталія Пономарьова зуміла не лише втримати перемогу, а й учетверте вразити ворота донеччан – остаточний рахунок гри на 89-й хвилині встановив нігерійський півзахисник Проспер Обах.

Попри поразку, «Шахтар» (17 очок) залишився лідером УПЛ. «Помаранчево-чорні» на один бал випереджають найближчих переслідувачів – «Динамо» і «Кривбас».

Для донецького клубу це перша поразка в нинішньому сезоні чемпіонату України. У попередніх семи турах «гірники» здобули п’ять перемог і двічі зіграли внічию.

ЛНЗ після перемоги над «Шахтарем» має 14 очок і посідає шосте місце в таблиці УПЛ.

У наступному турі «Шахтар» 18 жовтня на виїзді позмагається з «Поліссям», а ЛНЗ днем пізніше прийме «Колос».

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».