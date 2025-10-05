Головна Спорт Новини
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем'єр-ліги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
Матч «Шахтар» - ЛНЗ
фото з відкритих джерел

«Гірники» пропустили чотири м'ячі від черкаського клубу

«Шахтар» сенсаційно зазнав розгромної поразки від ЛНЗ у заключному матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на «Арені Львів» завершився з рахунком 1:4. Про це повідомляє «Главком».

Уже на 14-й хвилині зустрічі черкаський клуб відкрив рахунок – відзначився Денис Кузик.

На 61-й хвилині перевагу ЛНЗ збільшив ганський форвард Марк Ассінор. А на 71-й Артур Рябов зробив рахунок розгромним, відправивши третій м'яч у ворота «гірників».

На 85-й хвилині підопічні Арди Турана скоротили відставання – влучного удару завдав Єгор Назарина.

Однак команда Віталія Пономарьова зуміла не лише втримати перемогу, а й учетверте вразити ворота донеччан – остаточний рахунок гри на 89-й хвилині встановив нігерійський півзахисник Проспер Обах.

Попри поразку, «Шахтар» (17 очок) залишився лідером УПЛ. «Помаранчево-чорні» на один бал випереджають найближчих переслідувачів – «Динамо» і «Кривбас».

Для донецького клубу це перша поразка в нинішньому сезоні чемпіонату України. У попередніх семи турах «гірники» здобули п’ять перемог і двічі зіграли внічию.

ЛНЗ після перемоги над «Шахтарем» має 14 очок і посідає шосте місце в таблиці УПЛ.

У наступному турі «Шахтар» 18 жовтня на виїзді позмагається з «Поліссям», а ЛНЗ днем пізніше прийме «Колос».

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Львів ФК «Шахтар» Єгор Назарина Артур Рябов

