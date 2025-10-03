«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26

У наступному турі «гірники» зустрінуться з польською «Легією», матч відбудеться 23 жовтня

«Шахтар» здобув перемогу в матчі першого туру Ліги конференцій, обігравши шотландський «Абердін» з рахунком 3:2, передає «Главком».

Відкрити рахунок «Абердіну» вдалося на восьмій хвилині гри після пенальті, призначеного за гру рукою нападника «Шахтаря» Кауана Еліса. Пенальті реалізував Єспер Карлссон.

«Шахтарю» вдалося відігратися під кінець першого тайму завдяки Єгору Назарині, який переграв голкіпера шотландців Дімітара Мітова і забив дебютний гол «гірників» в Лізі конференцій.

На 54-й хвилині матчу «Шахтар» вийшов вперед: центральний півзахисник Марлон Гомес подав м'яч в карний майданчик, і лівий захисник Педро Енріке головою переправив його у ворота.

На 60-й хвилині Гомес вдруге відзначився гольовою передачею, а Педріньйо забив третій гол «Шахтаря», зробивши рахунок 3:1.

«Абердіну» вдалося скоротити відставання на 69-й хвилині після добивання захисника Нікі Девліна після удару форварда Марко Лазетича.

Завдяки перемозі в матчі першого туру «Шахтар» займає 11-ту сходинку в турнірній таблиці. У наступному турі «гірники» зустрінуться з польською «Легією», матч відбудеться 23 жовтня о 19:45.

Поєдинок «Абердін» – «Шахтар» пройшов на «Піттодрі» у Абердіні.