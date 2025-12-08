У Чернівцях блогерка отримала вирок за розкриття позицій ЗСУ в соцмережах

Жінка опублікувала у мережу відео із розповіддю про розташування позицій українських військових

Суд виніс вирок блогерці з Чернівців, яка під час етеру у соцмережах розкрила координати розташування одного з підрозділів ЗСУ. Потім жінка виклала відеозапис із цією інформацією у мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався ще влітку 2023 року, коли блогерка під час онлайн-трансляції розповідала по розташування позицій ЗСУ та навіть показувала елементи місцевості, за якими можна було знайти місця базування військових.

«На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити зйомку з міркувань безпеки. Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію та згодом без будь-якого редагування опублікувала відео у YouTube та TikTok» , – зазначається у повідомленні. За це жінку засудили до 5 років позбавлення волі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора та місцева прокуратура підтвердили законність обвинувального вироку. Блогерку визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Відомо, що постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Раніше «Главком» писав про те, що блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори. Дівчина, яка має понад 746 тисяч підписників у TikTok, опублікувала відео, в якому в грубій формі «послала» всіх, хто не хоче підписання «миру». Згодом відео почали поширювати в українських Telegram-каналах, а на сторінках блогерки в соціальних мережах з'явилося безліч емоційних коментарів.

Нагадаємо, що поліція розпочала кримінальне провадження щодо блогерки Анастасії Кускевич, яка під час прямого ефіру на Instagram публічно принижувала мешканців західних регіонів України та ображала військовослужбовців ЗСУ. У своїх висловлюваннях дівчина закликала до знищення Львова і побажала, щоб російські ракети потрапили в оселі «западенців».