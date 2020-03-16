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    Скандальний боєць UFC зробив провокативне фото з прапорами України та Росії

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    Громадянин Крилов переховується у Москві - Скандальний боєць UFC зробив провокативне фото з прапорами України та Росії
    Громадянин Крилов переховується у Москві
    Instagram православного фашиста

    Минулих вихідних боєць UFC Микита Крилов переміг на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії Джонні Вокера. Після перемоги Крилов у себе в Instagram виклав провокативне фото, на якому тримає два прапори - український та російський

    Це фото спровокувало цілу серію коментарів з мантрою про «братні народи» та «спорт поза політикою», також Крилов став героїм публікацій у російських та проросійських ЗМІ. Його пост трактувався як крок до примирення українців і росіян.

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    Проте автори публікацій не вказали, що Микита Крилов є фанатиком «руського миру», а також терористів «ДНР» і «ЛНР», ба більше - народжений на Донбасі Крилов навіть хотів вступити до лав терористів, про що заявляв офіціально.

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    Фанатик з прапорами

    Також Крилов є православним фашистом, про що свідчить тату знаку «лабарум» на грудях. Цей знак колись був символом римських легіонерів часів імератора Костянтина, а нині трансформвався у знак релігійних фундаменталістів й агресивних прихильників «руського миру».

    Сам Микита Крилов нині мешкає у Москві й окупацію українських земель Росією, внаслідок чого загинули більше 10 000 українців, а кілька мільйонів втратили домівки, називає «подіями». То який же може бути мир?

    бойовики на Донбасі MMA / UFC спорт поза політикою
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