Скандальний боєць UFC зробив провокативне фото з прапорами України та Росії



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Громадянин Крилов переховується у Москві Instagram православного фашиста

Минулих вихідних боєць UFC Микита Крилов переміг на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії Джонні Вокера. Після перемоги Крилов у себе в Instagram виклав провокативне фото, на якому тримає два прапори - український та російський

Це фото спровокувало цілу серію коментарів з мантрою про «братні народи» та «спорт поза політикою», також Крилов став героїм публікацій у російських та проросійських ЗМІ. Його пост трактувався як крок до примирення українців і росіян.

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Проте автори публікацій не вказали, що Микита Крилов є фанатиком «руського миру», а також терористів «ДНР» і «ЛНР», ба більше - народжений на Донбасі Крилов навіть хотів вступити до лав терористів, про що заявляв офіціально.

Фанатик з прапорами

Також Крилов є православним фашистом, про що свідчить тату знаку «лабарум» на грудях. Цей знак колись був символом римських легіонерів часів імератора Костянтина, а нині трансформвався у знак релігійних фундаменталістів й агресивних прихильників «руського миру».

Сам Микита Крилов нині мешкає у Москві й окупацію українських земель Росією, внаслідок чого загинули більше 10 000 українців, а кілька мільйонів втратили домівки, називає «подіями». То який же може бути мир?