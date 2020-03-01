UFC: Товстий поляк побив кремезного українця



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Бодіпозитивний поляк здолав українця-ЗОЖника USA TODAY

«Полярний ведмідь» програв рішенням суддів

В ніч на неділю, 1 березня, у США відбувся потужний вечір боїв без правил UFC Fight Night 169. Головною подією шоу став поєдинок за звання чемпіона UFC у найлегшій вазі на вакантний титул між колишнім претендентом на титул Джозефом Бенавідесом і Дейвісон Фігейреду. Він завершився перемогою бразильця Фігейреду, але він свій титул не отримав, бо завалив напередодні зважування.

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У андеркарді вийшов в октагон нині приписаний до Молдови український боєць Сергій Співак з романтичним прізвиськом «Полярний ведмідь».

Суперником 25-річного важковаговика був 34-річний поляк Марчін Тибура, що навіть не приховував, що має зайву вагу, а саме - «пивне пузо».

Поєдинок тривав всю дистанцію, по закінченні якої судді одноголосно віддали перемогу опонента Співака - 30:27, 30:27, 29:28.