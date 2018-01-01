Скелетоніст Гераскевич поставив собі за дебют на Олімпіадах оцінку відмінно

Українець зазначив, що 14-те місце у першій спробі – це надзвичайно добре

У змаганнях скелетоністів на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані завершився перший день. Спортсмени зробили по два спуски кожен. У п’ятницю на них очікує третій, і після суми усіх цих спроб сформується 20-ка найкращих, яка і потрапить до фінального, четвертого заїзду. Дебютант Олімпійських ігор українець Владислав Гераскевич посів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Гераскевич

Українець зазначив, що 14-те місце у першій спробі – це надзвичайно добре

У змаганнях скелетоністів на XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані завершився перший день.

Спортсмени зробили по два спуски кожен. У п’ятницю на них очікує третій, і після суми усіх цих спроб сформується 20-ка найкращих, яка і потрапить до фінального, четвертого заїзду.

Дебютант Олімпійських ігор українець Владислав Гераскевич посів високе 15-те місце, гучно заявивши про себе.

Сам спортсмен розповів про свій перший змагальних день, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

«У першому заїзді стартовий час був 4.98 с – це мій особистий рекорд. На жаль, в Україні у нас немає стартової естакади, і тому у нас зі стартом є деякі проблеми, ми у цьому відстаємо», - сказав він.

«У заїзді були деякі помилки, але ми намагаємося їх виправляти. Сподіваюся, завтра буде краще. На першому заїзді трохи «помотало», там після дев’ятого віражу складна ділянка, де багато помиляються. Там досить важко потрапити у правильну лінію», - додав Гераскевич.

«Другий заїзд – старт 4.99 с, тобто дуже поруч. Я намагався їхати на результат, намагався тримати позицію, тому що позиція у нас дуже важлива, це аеродинаміка. 14-те місце після першого заїзду, це надзвичайно добре», - прокоментував скелетоніст свій виступ у четвер.

Він також додав, що у скелетоні ніколи не можна розслаблятися, адже це такий вид, коли один дотик до борту може коштувати багато.

Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.