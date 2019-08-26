Український скелетоніст Владислав Гераскевич приглядається до літніх видів спорту (фото)



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Перший український скелетоніст та наймолодший спортсмен олімпійської збірної на зимових Іграх 2018 року приніс Україні 12 місце



Фото з соцмереж

Учасник зимових Олімпійських Ігор 2018 року випробовує веслування

Робота-роботою, а відпочинок – за розкладом. Перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді у Пхьончхані (2018) Владислав Гераскевич, віддає перевагу активному дозвіллю.

Виявляється, у вільний від тренувань час Владислав залюбки тестує літні види спорту, зокрема веслування на байдарці. Саме веслуванням скелетоніст нещодавно займався у столичному Гідропарку, а світлиною і враженнями про це поділився у своєму профілі в Instagram, побажавши всім добре провести останні дні літа.

"Всім хороших останніх літніх днів", - підписав спортсмен своє фото