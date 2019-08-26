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    Український скелетоніст Владислав Гераскевич приглядається до літніх видів спорту (фото)

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    <span>Перший український скелетоніст та наймолодший спортсмен олімпійської збірної на зимових Іграх 2018 року приніс Україні 12 місце</span><br /><br /> - Український скелетоніст Владислав Гераскевич приглядається до літніх видів спорту (фото)
    Перший український скелетоніст та наймолодший спортсмен олімпійської збірної на зимових Іграх 2018 року приніс Україні 12 місце

    Фото з соцмереж

    Учасник зимових Олімпійських Ігор 2018 року випробовує веслування

    Робота-роботою, а відпочинок – за розкладом. Перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді у Пхьончхані (2018) Владислав Гераскевич, віддає перевагу активному дозвіллю.

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    Виявляється, у вільний від тренувань час Владислав залюбки тестує літні види спорту, зокрема веслування на байдарці. Саме веслуванням скелетоніст нещодавно займався у столичному Гідропарку, а світлиною і враженнями про це поділився у своєму профілі в Instagram, побажавши всім добре провести останні дні літа.

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    "Всім хороших останніх літніх днів", - підписав спортсмен своє фото 
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    Владислав розповідав, що тренується по 4-5 годин на день. Тож до силових навантажень хлопцю не звикати  

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