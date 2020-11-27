Український скелетоніст Гераскевич поліпшив три особисті рекорди на етапі Кубка світу (відео)

Владислав фінішував у першій десятці

Український скелетоніст Владислав Гераскевич суттєво поліпшив свої власні рекорди треку латвійської Сіґулди, де 27 листопада відбувався другий етап Кубка світу.

Гераскевич-молодший встановив у Сіґулді, де трек ваажається найскладнішим у світі, три нові досягнення:

- за часом розгону – 4,72 сек;

- за максимальною швидкістю на трасі – 116,78 км/год;

- за фінішним часом – 50,39 сек.

Гераскевич посів на другому етапі Кубка світу дев’яте місце, а за тиждень до того, на першому кубковому етапі, який теж відбувався в Сіґулді, він був 12-м.

А виграв обидва домашніх етапи легендарний Мартінс Дукурс. Латвієць – дев’ятиразовий і чинний володар Кубка світу, шестиразовий чемпіон планети. Слідом за Мартінсом другим у п’ятницю фінішував його рідний брат Томасс. Третім став британець Маркус Ваятт.

Третій етап Кубка світу відбудеться 11 грудня в австрійському Інсбруку.