Український скелетоніст Гераскевич поліпшив три особисті рекорди на етапі Кубка світу (відео)
Владислав фінішував у першій десятці
Український скелетоніст Владислав Гераскевич суттєво поліпшив свої власні рекорди треку латвійської Сіґулди, де 27 листопада відбувався другий етап Кубка світу.
Гераскевич-молодший встановив у Сіґулді, де трек ваажається найскладнішим у світі, три нові досягнення:
- за часом розгону – 4,72 сек;
- за максимальною швидкістю на трасі – 116,78 км/год;
- за фінішним часом – 50,39 сек.
Гераскевич посів на другому етапі Кубка світу дев’яте місце, а за тиждень до того, на першому кубковому етапі, який теж відбувався в Сіґулді, він був 12-м.
А виграв обидва домашніх етапи легендарний Мартінс Дукурс. Латвієць – дев’ятиразовий і чинний володар Кубка світу, шестиразовий чемпіон планети. Слідом за Мартінсом другим у п’ятницю фінішував його рідний брат Томасс. Третім став британець Маркус Ваятт.
Третій етап Кубка світу відбудеться 11 грудня в австрійському Інсбруку.