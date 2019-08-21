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    «Наші чарівні квіточки». Поряд із Гераскевичем скелетоністками стають три чарівних дівчини (фото)

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    Лансія Дмитрієва - юна надія українського скелетону - «Наші чарівні квіточки». Поряд із Гераскевичем скелетоністками стають три чарівних дівчини (фото)
    Лансія Дмитрієва - юна надія українського скелетону
    Федерація скелетону України

    Невдовзі цей вид спорту не обмежуватиметься лише сім’єю Гераскевичів

    Михайло Гераскевич не втихомирюється і концентрується не лише на підготовці свого сина Владислава Гераскевича, котрий на Олімпіаді-2018 став 12-м, а в підсумковому заліку Кубка світу-2018/2019 зі скелетону посів дев’яте місце.

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    З цього літа на збори тренер взяв групу молодих спортсменів. Серед них зокрема й Лідія Гунько, яка одночасно виконує функції фізіотерапевта команди і випробовує сили на монобобі. Крім того, у класичному скелетоні тренуються дві дебютантки – Катерина Куць і Лансія Дмитрієва.

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    Лідія Гунько
    Лансія Дмитрієва
    Катерина Куць
    Федерація скелетону України

    Світлини зроблені у румунській частині Карпатських гір, де українська збірна зі скелетону перебуває на тренувальних зборах.

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    скелетон Михайло Гераскевич Катерина Куць Лідія Гунько Лансія Дмитрієва
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