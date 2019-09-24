Слідом за несправедливо звільненим тренером школу з плавання на знак протесту залишило 17 спортсменів



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За Володимира Самчука вступилися учні і колеги Скрін-шот

Ця історія вражає цинізмом чиновників

Історія зі звільненням луцького тренера з плавання Володимира Самчука, який не хотів сидіти у безводному басейні, а готував свого вихованця Максима Ткачука до юніорського чемпіонату світу з плавання там, де була змога, отримала несподіване, але логічне для квітучої волинської землі продовження.

Деталі скандалу в матеріалі - По-нашому: за підготовку рекордсмена тренерові «віддячили» звільненням

Через діяльність директора басейну Олександра Сологуба, який, власне й звільнив Володимира Самчука, луцьку спортивну школу з плавання покинуло 17 спортсменів. Серед них і рекордсмен та чемпіон України Максим Ткачук. На знак солідарності з колегою, заяви про звільнення написали ще двоє тренерів – Ольга Корець і Вікторія Мороз.

За інформацією луцького видання «Конкурент», з-поміж інших СДЮШОР покинуло три майстри спорту та чотири кандидати у майстри спорту України. Усі вони – члени обласної збірної з плавання, а Максим Ткачук входить до складу національної юніорської збірної України. Нещодавно він став першим вихованцем СДЮШОР, який виступив на чемпіонаті світу.

Частину дітей вже офіційно відраховано. З відрахуванням ще частини плавців керівництво басейну зволікає, бо раніше школа надала куртки та спортивні костюми.