«Для чого ганьба на всю Україну пішла?» - у Луцькій міськраді відреагували на звільнення тренера з плавання
Ситуацію прокоментували виконувачі обов’язки різних штибів
Виконувач обов’язки директора КЗ «СДЮСШОР Луцької міської ради» Володимир Озимко прокоментував скандал зі звільненням відомого тренера Володимира Самчука.
Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді. Питання тренерського звільнення підняли після появи на «Главкомі» матеріалу «По-нашому: за підготовку рекордсмена тренерові «віддячили» звільненням».
За словами Володимира Озимка, пан Самчук перед 8 липня подав заяву про те, що він збирається проводити навчально-тренувальні процеси з Максимом Ткачуком, що їде на чемпіонат світу, та іншим вихованцем на базі басейну у«Спорт-Лайф». Утім, разом з цією заявою він не надав графік індивідуальної підготовки спортсменів. Тож директор не погодив йому ці тренування і рекомендував займатися на базі басейну, тобто, у тренажерній залі, адже з басейна на той час спустили воду.
«Після цього Самчук перестав з’являтися на роботу і тільки після дзвінка директора він прийшов 15 липня. Під час його відсутності склали акти про те, що він не приходив. Один акт Самчук підписав, на інших відмовився ставити підпис. У письмовій формі він написав, що має право не давати ніяких пояснень», – зауважив Володимир Озимко.
Тренер відмовився надавати пояснення про відсутність і перед колективом школи, каже представник спортшколи. Тож його вирішили звільнити.
Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт наголосив, що це проблема як директора школи, так і тренера.
«Жодні амбіції не мають перешкоджати підготовці дитини. Вона не має від цього страждати. Я б хотів, щоб у басейні була робоча ситуація, щоб у всіх колективах ми пам’ятали про трудову дисципліну. Якщо ви хочете йти, то йдіть. Для чого така ганьба на всю Україну пішла? У цьому випадку тренер навіть не захотів пояснити свої дії», - додав пан Пустовіт.
Джерело: volynpost.com