«Для чого ганьба на всю Україну пішла?» - у Луцькій міськраді відреагували на звільнення тренера з плавання



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Володимир Самчук не може зосередитися виключно на підготовці вихованців Перший канал соціальних новин

Ситуацію прокоментували виконувачі обов’язки різних штибів

Виконувач обов’язки директора КЗ «СДЮСШОР Луцької міської ради» Володимир Озимко прокоментував скандал зі звільненням відомого тренера Володимира Самчука.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді. Питання тренерського звільнення підняли після появи на «Главкомі» матеріалу «По-нашому: за підготовку рекордсмена тренерові «віддячили» звільненням».

За словами Володимира Озимка, пан Самчук перед 8 липня подав заяву про те, що він збирається проводити навчально-тренувальні процеси з Максимом Ткачуком, що їде на чемпіонат світу, та іншим вихованцем на базі басейну у«Спорт-Лайф». Утім, разом з цією заявою він не надав графік індивідуальної підготовки спортсменів. Тож директор не погодив йому ці тренування і рекомендував займатися на базі басейну, тобто, у тренажерній залі, адже з басейна на той час спустили воду.

«Після цього Самчук перестав з’являтися на роботу і тільки після дзвінка директора він прийшов 15 липня. Під час його відсутності склали акти про те, що він не приходив. Один акт Самчук підписав, на інших відмовився ставити підпис. У письмовій формі він написав, що має право не давати ніяких пояснень», – зауважив Володимир Озимко.

Тренер відмовився надавати пояснення про відсутність і перед колективом школи, каже представник спортшколи. Тож його вирішили звільнити.

Натомість в.о. мера Григорій Пустовіт наголосив, що це проблема як директора школи, так і тренера.

«Жодні амбіції не мають перешкоджати підготовці дитини. Вона не має від цього страждати. Я б хотів, щоб у басейні була робоча ситуація, щоб у всіх колективах ми пам’ятали про трудову дисципліну. Якщо ви хочете йти, то йдіть. Для чого така ганьба на всю Україну пішла? У цьому випадку тренер навіть не захотів пояснити свої дії», - додав пан Пустовіт.

Джерело: volynpost.com