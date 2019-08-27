Вихованець звільненого зі скандалом тренера встановив рекорд України (відео)
На чемпіонаті світу серед юніорів лучанин Максим Ткачук оновив кращий національний показник на дистанції 100 м брасом
У Будапешті добіг завершення чемпіонаті світу з плавання серед юніорів. Найкращим здобутком українців на ньому стало золото киянина Владислава Бухова на 50 м вільним стилем, шостим фінішував на цій дистанції Ілля Лінник. У фіналі на стометрівці вільним стилем Бухов був п’ятим. Також до фіналу світової першості пройшов український чоловічий квартет 4х100 м вільним стилем (Лактін, Бухов, Лінник, Романюк), де нашим хлопцям вдалося показати сьомий результат. Всі українські дівчата, на жаль, зупинилися ще на стадії кваліфікації.
Окрім золота чемпіонату світу і трьох фіналів, маємо ще й новий юнацький рекорд України на дистанції 100 м брасом. Його встановив луцький спортсмен Максим Ткачук. Той самий, тренера якого Володимира Самчука, зі скандалом звільнили з дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Луцької міської ради. Нагадаємо, конфлікт стався через те, що керівництво закладу вимагало від Самчука відсиджувати робочі години у басейні без води. А поки наставник готував Ткачука до чемпіонату світу в приватному басейні, йому винесли догану за нібито прогули і позбавили робочого місця.
Втім дебютант чемпіонату світу, і перший луцький плавець, якому вдалося пробитися на світовий форум, наставника не підвів. У кваліфікацій на дистанції 100 м брасом Максим Ткачук оновив юнацький національний рекорд України -1.02,31. Максим перевершив досягнення талановитого плавця з Київщини Ростислава Крижанівського всього на п'ять сотих секунди!
Виступ свого підопічного «Главкому» коментує Володимир Самчук.
- Виступив добре, зважаючи на те що вік суперників на два роки старший. Якщо б його взяли місяць назад на Європейський юнацький олімпійський фестиваль, то він би виграв там два золота на 100 і на 200 брасом, зважаючи на ті результати, які показав зараз. А на цьому чемпіонаті світу на 100 брасом потрапив у півфінал - став 12-м у підсумку, встановив новий юнацький рекорд України. На 200 м брасом був 17-м, на жаль, погано почувався того дня. А ще в складі змішаної збірної в естафетному плаванні став одинадцятим, та був 13-м у комплексній чоловічій естафеті. Загалом гарний виступ на тлі старших на два роки хлопців, в їхньому віці це дуже велика різниця. Але як досвід на майбутнє - це класно!»