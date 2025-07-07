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Помер український митець Володимир Наумець

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Помер український митець Володимир Наумець
Наумець був одним із перших в Україні, хто сміливо експериментував з новими медіа
фото з відкритих джерел

Роботи Наумця поєднують абстрактний живопис з традиціями іконопису

У 80-річному віці пішов з життя український митець, перший одеський концептуаліст, представник нонконформістського напряму мистецтва, майстер живопису, графіки, відеоарту та перформансів Володимир Наумець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Музей сучасного мистецтва Одеси.

«Володимир Наумець був справжнім візіонером, чия творчість розширювала межі можливого у мистецтві та суттєво вплинула на розвиток сучасного мистецтва. Його внесок у розвиток українського та світового мистецтва неоціненний. Важливий учасник одеського неофіційного нонконформістського мистецтва, перший одеський концептуаліст», – йдеться у дописі.

Помер український митець Володимир Наумець фото 1

Зазначається, що Наумець був одним із перших в Україні, хто сміливо експериментував з новими медіа, інтегруючи світлові фігури з неонових трубок у свої інсталяції, створюючи унікальні візуальні та концептуальні витвори. 

«Його роботи, що поєднують абстрактний живопис з традиціями іконопису, завжди несли в собі потужний духовний заряд, перетворюючи звичайні речі на символи вічності. Акції, як-от «Знак на снігу», стали знаковими подіями, що підкреслювали його унікальне бачення світу. Для Музею сучасного мистецтва Одеси Володимир Наумець був особливо близькою постаттю. Ми пам'ятаємо його не лише як майстра живопису, графіки, відео-арту та перформансів, а й як людину, чия внутрішня сила та інтелектуальна глибина надихали всіх, хто мав честь з ним спілкуватися. Ми пишаємося тим, що значна частина його творчого доробку зберігається у наших фондах та доступна для майбутніх поколінь», – додали у Музеї.

Володимир Наумець народився в 1945 році у Львові. Художню освіту отримав в Одеському державному художньому училищі та в Московському вищому художньо-промисловому училищі. З 1989 року він емігрував до Німеччини і жив у Кельні. Твори Володимира Наумця зберігаються в колекціях Одеського літературного музею, Музею сучасного образотворчого мистецтва України, Музею сучасного мистецтва Одеси, художніх музеях Берна, Відня, Нью-Йорка, в приватних збірках багатьох країн світу.

Нагадаємо, нещодавно померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга.

Теги: смерть музей художник Одеса

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