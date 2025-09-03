Головна Світ Політика
Трамп прокоментував чутки про свою смерть

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп прокоментував чутки про свою смерть
Трамп вперше за тривалий час з'явився на публіці
кадр з прямої трансляції

«Насправді я був дуже активним на вихідних. Про це навіть не чув»

Президент США Дональд Трамп вперше за тиждень вийшов до преси та прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, інформує «Главком».

Різні версії про стан американського лідера поширились у соціальних мережах та медіа саме через те, що Трамп довго не з'являвся на публіці.

Трамп заявив, що не бачив жодного повідомлення про свою смерть. 

«Я цього не бачив. Я не чув. Знаєте, це трохи божевільно. Минулого тижня я провів кілька пресконференцій – усі дуже успішні, все пройшло чудово, як і зараз. А потім я просто два дні не проводив жодної – і вони вирішили, що зі мною щось не так.

Байден міг місяцями не робити жодних брифінгів, його взагалі не було видно. І ніхто ніколи не казав, що з ним щось трапилось, хоча ми всі знаємо, що він був, м’яко кажучи, не в найкращій формі.

І ні, насправді я був дуже активним на вихідних. Про це навіть не чув. Це досить серйозна історія, але ні – це фейкові новини», – розповів президент США.

Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго.

До слова, Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. 

Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом.

Трамп заявив, що уважно спостерігає за війною в Україні та заінтригував заявою про цікаві подробиці російсько-української війни. Репортер запитав Трампа, чи говорив він з диктатором Путіним цього тижня.

Господар Білого дому відповів, що дізнався «дещо цікаве» та пообіцяв це озвучити найближчими днями. 

Теги: Дональд Трамп смерть США

