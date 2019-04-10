Ультрас спровокували звільнення одного з керівників українського футбольного клубу



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Свої креативні задуми Святослав Сирота реалізовуватиме деінде Фейсбук святослава Сироти

Намір змінити тренера «Прикарпаття» обійшовся Святославу Сироті надто дорого

Джерело «Главкому» в Івано-Франківській міській раді сповіщає, що екс-президент Професійної футбольної ліги України Святослав Сирота більше не є головою наглядової ради першолігового муніципального футбольного клубу «Прикарпаття».

Розстатися з функціонером відповідальні за клуб люди на чолі з мером міста Русланом Марцінківим вирішили після опублікуваної на пабліку «Прикарпатські ультрас» заяви фанатів, у якій вони виступають проти звільнення з посади головного тренера Володимира Ковалюка.

Сирота очолив не існуючу юридично наглядову раду МФК «Прикарпаття» торік восени і обіцяв залучити до фінансування клубу спонсорів. Проте минуло понад півроку, а команда й надалі утримується за кошт міської казни. Крім того, провалом завершилися обіцянки щодо реконструкції стадіону «Рух».

Єдине досягнення Сироти - створення на території палацу Потоцьких фан-зони для всіх охочих переглядати виїзні матчі «Прикарпаття». Втім, це плюс теж доволі сумнівний, адже в фан-зоні збиралося по кілька десятків людей, більшість із яких - зацікавлені особи з Івано-франківської мерії.

З самого початку своєї діяльності Сирота намагався впливати на кадрову політику клубу. Річ у тім, що «Прикарпаття» - єдина з українських команд, яка комплектується виключно за рахунок вихованців місцевого, тобто івано-франківського футболу. Таку філософію обрали причетні до відродження «Прикарпаття» люди на чолі з тренером Ковалюком ще в 2016 році. Сирота прагнув, щоб від цієї принциповості клуб відійшов. За що й потрапив у немилість ультрас.