Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)



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Ультрас «Динамо» зробили свій куток «Олімпійського» більш автентичним WBC Ultras

Тепер входи на фанатські сектори стали по-динамівськи автентичними

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук разом з ультрас розфарбували входи на фанатські сектори НСК «Олімпійський» перед матчем 25-го туру української Прем'єр-ліги з «Шахтарем».

Ультрас із Сергієм Сидорчуком малюють графіті

Сергій Сидорчук з фанами провели акцію і розписали графіті внутрішні стіни НСК «Олімпійський». Напис «Ласкаво просимо додому» пов'язаний з тим, що кияни останні чотири матчі провели в гостях.

Поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться сьогодні, 24 квітня, початок - о 18:30.