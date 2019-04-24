Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
-
Розсилка
Ультрас «Динамо» зробили свій куток «Олімпійського» більш автентичним
WBC Ultras
Тепер входи на фанатські сектори стали по-динамівськи автентичними
Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук разом з ультрас розфарбували входи на фанатські сектори НСК «Олімпійський» перед матчем 25-го туру української Прем'єр-ліги з «Шахтарем».
Читайте також
Ультрас із Сергієм Сидорчуком малюють графіті
Сергій Сидорчук з фанами провели акцію і розписали графіті внутрішні стіни НСК «Олімпійський». Напис «Ласкаво просимо додому» пов'язаний з тим, що кияни останні чотири матчі провели в гостях.
WBC Ultras
Поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться сьогодні, 24 квітня, початок - о 18:30.
Читайте також: «Динамо» розгромило «Ворсклу», а новачок Де Пена забив дивовижний гол у падінні зльоту (відео)