  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)

    • Розсилка
    Ультрас &laquo;Динамо&raquo; зробили свій куток &laquo;Олімпійського&raquo; більш автентичним - Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    Ультрас «Динамо» зробили свій куток «Олімпійського» більш автентичним
    WBC Ultras

    Тепер входи на фанатські сектори стали по-динамівськи автентичними

    Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук разом з ультрас розфарбували входи на фанатські сектори НСК «Олімпійський» перед матчем 25-го туру української Прем'єр-ліги з «Шахтарем».

    Читайте також

    Ультрас із Сергієм Сидорчуком малюють графіті

    Сергій Сидорчук з фанами провели акцію і розписали графіті внутрішні стіни НСК «Олімпійський». Напис «Ласкаво просимо додому» пов'язаний з тим, що кияни останні чотири матчі провели в гостях.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    Капітан «Динамо» допоміг ультрас малювати графіті на «Олімпійському» (фото і відео)
    WBC Ultras

    Поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться сьогодні, 24 квітня, початок - о 18:30.

     Читайте також: «Динамо» розгромило «Ворсклу», а новачок Де Пена забив дивовижний гол у падінні зльоту (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ультрас Сергій Сидорчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ