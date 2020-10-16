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    УЄФА може відібрати у Росії право на проведення матчів Євро-2020

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    Євро-2020 може пройти повз РФ - УЄФА може відібрати у Росії право на проведення матчів Євро-2020
    Євро-2020 може пройти повз РФ
    Світлина - UEFA.com

    Крім Санкт-Петербурга, «під скорочення» може потрапити Баку

    УЄФА може відібрати у Росії право на проведення матчів Євро-2020, так як формат турніру може бути змінений, повідомляє The Sun.

    За даними джерела, через пандемію коронавірусу УЄФА розглядає можливість скоротити список міст, які прийматимуть матчі Євро-2020. У гіршому випадку турнір буде відбутися в одній країні з використанням чотирьох стадіонів. Це може бути зроблено для того, щоб скоротити кількість поїздок в умовах пандемії.

    Повідомляється, що Баку, який зараз знаходиться в зоні конфлікту з Вірменією, а також Санкт-Петербург можуть стати першими містами, які будуть скорочені УЄФА.

    Раніше Євро-2020 через пандемію коронавірусної інфекції перенесли на 2021 рік. При цьому УЄФА вирішив не змінювати назву змагання. Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться в 12-ти містах: Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенґагені, Амстердамі, Більбао, Ґлазґо, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.

    Збірна України свої поєдинки Євро-2020 мала проводити в Амстердамі і Бухаресті.

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    Росія УЄФА чемпіонат Європи Збірна України Євро-2020 коронавірус
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