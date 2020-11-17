Офіційно: головний лікар відправив збірну України на карантин. Доля команди – в руках УЄФА

Андрій Шевченко під час вчорашнього тренування збірної України в Люцерні. на дальньому плані - Марлос, тест якого виявився позитивним

Ризик, що українській збірній зарахують поразку, дуже великий

Збірна України відправлена на карантин рішенням головного лікаря кантону Люцерн. Про це сповіщає Twitter національної команди Швейцарії, з якою українці сьогодні, 17 листопада, о 21:45 мали зіграти заключний поєдинок групового турніру дивізіону А Ліги націй.

Наразі ситуація така: матч не відбудеться.

Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Долю збірної України вирішує УЄФА. Як відомо, напередодні перезапуску клубних турнірів Європейський союз футбольних асоціацій оприлюднив «коронавірусний» циркуляр, у якому поміж іншого вказувалося:

«Навіть якщо в команді більше десяти гравців хворі на Covid-19, вона зобов'язана грати. Мінімальна допустима кількість гравців — 13 осіб (зокрема один воротар) із заявочного списку «А». Якщо готова менша кількість футболістів, УЄФА дозволить клубу використовувати гравців, не внесених до заявки. Якщо і це не допоможе — на клуб очікує технічна поразка».

Наразі не відомо, чи існують схожі вказівки стосовно поєдинків на рівні збірних. Українська асоціація футболу від коментарів поки утримується.

Зауважимо, що за результатами свіжого тестування в Швейцарії позитивними виявилися тести на коронавірус у Руслана Малиновського, Марлоса та Сергія Кривцова. Кривцов інфікувався за нетривалий проміжок часу вдруге.

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