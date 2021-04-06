Українська хокейна ліга презентувала унікальні медалі призерам чемпіонату

Медалі чемпіонату країни з хокею виготовлені з матеріалу, який не бере корозія

Нагороди зроблені з металу, який використовують в автомобілебудуванні

Чемпіонат України з хокею виходить на фінішну пряму. В півфінальних серіях переможець регулярного чемпіонату «Донбас» переграє херсонський «Дніпро», а київський «Сокіл» з таким же рахунком б’є чинного чемпіона «Кременчук».

Поки команди розігрують путівки до фіналу Українська хокейна ліга презентувала медалі сезону 2020/21.

Медалі для золотого, срібного та бронзових призерів виготовила компанія Nagrada. Основна частина медалі виготовлена з цинк-алюмінієвого сплаву, який використовується в автомобілебудуванні, з гальванічним покриттям, повідомляє сайт УХЛ. Цей матеріал добре протистоїть корозії і практично не схильний до старіння.

У центрі нагород використовувався додатковий матеріал – спеціальне скло, на якому зображений логотип Ліги. Діаметр медалей становить 80 міліметрів, а вага в – 103 грами.

Починаючи з півфіналів, переможці визначаються в серії до чотирьох перемог. Матчі фіналу відбудуться 17, 19, 22 і 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня і 1 травня для визначення чемпіона.