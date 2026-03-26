Український футболіст, який виступав на Олімпіаді-2024, розглядає зміну громадянства

Максим Хлань зацікавив країну, де він зараз грає

Збірна Польщі з футболу всерйоз розглядає можливість натуралізації 23-річного українського вінгера Максима Хланя, який наразі захищає кольори клубу «Гурнік Забже». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Руді Галетті.

Зацікавив Польщу, але не Україну

Як повідомляють інсайдери, головний тренер польської національної команди Ян Урбан є великим шанувальником таланту футболіста і уважно стежить за його прогресом у поточному сезоні. Сам уродженець Житомира наразі вивчає юридичну можливість подання заявки на отримання польського громадянства, що в перспективі дозволить йому представляти «Кадру» на міжнародній арені. Такий крок може стати значною втратою для українського футболу, адже Хлань пройшов через усі юнацькі та молодіжні збірні України, провівши загалом 36 матчів та забивши п'ять голів у «синьо-жовтій» футболці, а також залучався до лав олімпійської збірної.

Виступи Хланя у сезоні

Спортивні показники українського футболіста у чемпіонаті Польщі сезону 2025/26 підтверджують його високий рівень: у 22 матчах за «Гурнік» він відзначився чотирма забитими м'ячами та трьома результативними передачами, ставши одним із ключових гравців атаки та причетним до кожної п’ятої гольової дії своєї команди. Попри те, що ринкова вартість вінгера оцінюється у 1,5 мільйона євро і він регулярно потрапляє до розширених списків Сергія Реброва, офіційного виклику до головної збірної України гравець досі не отримав. Саме ця невизначеність із боку тренерського штабу України та активний інтерес польської сторони можуть схилити Хланя до зміни футбольного громадянства. До переїзду в Забже футболіст успішно виступав за гданську «Лехію», а в Україні грав за луганську «Зорю» та львівські «Карпати». Досвід натуралізації українських гравців для Польщі не є новим, адже у 2018 році за польську збірну дебютував уродженець Ковеля Тарас Романчук, який згодом представляв країну на Євро-2024. Наразі остаточне рішення залишається за самим футболістом, який опинився перед доленосним вибором у своїй професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста. Міжнародна федерація гімнастики погодила зміну спортивного громадянства для українця Радомира Стельмаха.