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Гра між Ірландією та Ізраїлем в Лізі націй пройде на нейтральному полі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гра між Ірландією та Ізраїлем в Лізі націй пройде на нейтральному полі
Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В
фоо: shutterstock

Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня

Збірна Ірландії з футболу проведе домашній матч проти Ізраїлю в Лізі націй сезону 2026/27 на нейтральному полі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Ірландії.

Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня. Гра пройде на нейтральному полі та без глядачів.

Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В. Вони потрапили до групи 3 разом із командами Австрії та Косова.

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Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль Ірландія Ліга націй

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