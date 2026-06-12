Гра між Ірландією та Ізраїлем в Лізі націй пройде на нейтральному полі
Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня
Збірна Ірландії з футболу проведе домашній матч проти Ізраїлю в Лізі націй сезону 2026/27 на нейтральному полі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Ірландії.
Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня. Гра пройде на нейтральному полі та без глядачів.
Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В. Вони потрапили до групи 3 разом із командами Австрії та Косова.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Коментарі — 0