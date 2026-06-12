Гра між Ірландією та Ізраїлем в Лізі націй пройде на нейтральному полі

Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В

Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня

Збірна Ірландії з футболу проведе домашній матч проти Ізраїлю в Лізі націй сезону 2026/27 на нейтральному полі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Ірландії.

Зустріч Ірландія – Ізраїль відбудеться 4 жовтня. Гра пройде на нейтральному полі та без глядачів.

Збірні Ірландії та Ізраїлю зіграють у лізі В. Вони потрапили до групи 3 разом із командами Австрії та Косова.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.