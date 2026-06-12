Білий дім пояснив, чому найкращому арбітру Африки перед Мундіалем було відмовлено у в'їзді до США

Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки

У Білому домі стверджують, що Артан «спілкувався із поганими людьми про дії на території США»

У Білому домі пояснили відмову арбітру з Сомалі Омару Артану у в'їзді в США на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TalkSport.

Голова робочої групи Білого дому щодо Чемпіонату світу Ендрю Джуліані заявив, що підтримує рішення Митно-прикордонної служби США не пустити до країни найкращого арбітра Африки Артана.

«Є речі, про які ми не можемо говорити. Що я можу сказати: він єдиний суддя та єдиний неіранський офіційний представник, якому заборонили в'їзд до країни на цей турнір. Він зовсім недавно спілкувався із поганими людьми про дії на території США. На цьому я зупинюся», – сказав Джуліані.

Він також зазначив, що абсолютно підтримує рішення Митно-прикордонної служби США.

Варто зазначити, що УЄФА призначив Артана головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між «ПСЖ» і «Астон Віллою».

Омар Артан у 2025 році був визнаний найкращим футбольним арбітром Африки.

Нагадаємо, стартовий матч Чемпіонату світу з футболу між Мексикою та ПАР на легендарному стадіоні «Ацтека» запам'ятався не лише епічною церемонією відкриття чи матчем з трьома вилученнями, а й гучним політичним скандалом.

Найбільш уважні вболівальники та журналісти помітили на трибунах і в оформленні чаші стадіону російську символіку, що викликало хвилю обурення, адже збірні РФ офіційно та безстроково усунені від будь-яких змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Російські пропагандистські ресурси одразу після матчу також почали поширювати фотографії та відео акції, яку влаштувала група вболівальників з РФ прямо під час гри Мексика – ПАР.

Як повідомлялося, що збірна Чехії зіткнулася з проблемами перед першим матчем на Чемпіонаті світу.