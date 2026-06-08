Костюк та Олійникова піднялися на рекордні позиції в рейтингу WTA

Марта Костюк вже за два кроки від топ-10

Українські тенісистки Марта Костюк та Олександра Олійникова оновили особисті рекорди в рейтингу WTA після «Ролан Гаррос» 2026. Про це повідомляє «Главком».

Після завершення одного з найпрестижніших турнірів Грендслем – «Ролан Гаррос» оновлено тенісні рейтинги WTA та ATP. Найвищу позицію серед українок зберігає Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі поступилася іншій українці – Марті Костюк. Через це Світоліна втратила очки, опустилася на одну сходинку та тепер посідає восьме місце.

Марта Костюк, обігравши Світоліну, вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу «Ролан Гаррос», ставши першою українкою на цій стадії турніру. До фіналу Костюк не дісталася, поступившись Міррі Андрєєвій, яка згодом стала переможницею Грендслему. Історичний прорив дозволив українці піднятися в рейтингу з 15-го на 12-те місце – найвища позиція в її кар'єрі.

Також рекордної рейтингової позиції досягла Олександра Олійникова, яка продемонструвала найбільший прогрес серед українок. Олійникова піднялася одразу на 14 позицій і тепер посідає 51-ше місце рейтингу WTA. На «Ролан Гаррос» Олійникова дійшла до третього кола.

Даяна Ястремська втратила чотири сходинки й нині посідає 49-те місце. Для неї «Ролан Гаррос» завершився вже у першому колі.

У першій трійці рейтингу змін не відбулося. Натомість четверта ракетка світу Коко Гофф втратила три позиції, сенсаційно вилетівши з турніру вже у третьому колі. На четверте та п'яте місця піднялися представниці США Джессіка Пегула та Аманда Анісімова.

Рейтинг WTA

1.Аріна Соболенко – 9090 очок

2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143 очки

3.Іга Швьонтек (Польща) – 6733 очки

4.Джессіка Пегула (США) – 6056 очок (+1 позиція)

5.Аманда Анісімова (США) – 5848 очок (+1)

6.Мірра Андрєєва – 5751 очко (+2)

7.Коко Гофф (США) – 4879 очок (-3)

8.Еліна Світоліна (Україна) – 4315 очок (-1)

9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3670 очок

10.Кароліна Мухова (Чехія) – 3438 очок

...

12.Марта Костюк – 3157 очок (+3)

49.Даяна Ястремська – 1126 очок (-4)

51.Олександра Олійникова – 1120 очок (+14)

57.Юлія Стародубцева – 1063 (-2)

69.Ангеліна Калініна – 965 (-9)

84.Дарія Снігур – 889 (+9)

145.Вероніка Подрез – 530 (-3)

У чоловічому рейтингу ATP перша трійка не зазнала змін після завершення «Ролан Гаррос». Лідером залишається італієць Яннік Сіннер, який, зумів зберегти перше місце попри програш у другому колі французького Гренслему.

Трійку найкращих у рейтингу продовжує займати німець Александр Звєрєв – чемпіон «Ролан Гаррос» 2026. Італієць Флавіо Коболлі завдяки участі у дебютному фіналі Грендслему здійнявся на чотири позиції і вперше в кар'єрі увійшов до топ-10.

Рейтинг ATP

1.Яннік Сіннер (Італія) – 13500 очок

2.Карлос Алькарас (Іспанія) – 9960 очок

3.Александр Звєрєв (Німеччина) – 7305 очок

4.Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 4440 очок (+2 позиції)

5.Бен Шелтон (США) – 3920 очок

6.Алекс де Мінор (Австралія) – 3905 очок (+1)

7.Новак Джокович (Сербія) – 3760 очок (-3)

8.Даніїл Медведєв – 3760 очок

9.Тейлор Фрітц (США) – 3720 очок

10.Флавіо Коболлі (Італія) – 3540 очок (+4)

...

215.Віталій Сачко (Україна) – 266 (-5)

378.Вадим Урсу (Україна) – 128 (+93)

448.Ерік Ваншельбойм (Україна) – 107 (+26)

450.В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 106 (-32)

Нагадаємо, друга ракетка України Марта Костюк дізналася ім'я першої суперниці на старті сезону на трав'яному покритті. У першом колі турніру WTA 500 в Лондоні Костюк зустрінеться з 17-річною британкою Мікою Стойсавлевіч, яка наразі посідає 288-ме місце в світовому рейтингу.

У випадку перемоги над Стойсавлевіч Костюк в другому колі протистоятиме переможниці пари між чеською тенісисткою Марією Боузковою та однією з переможниць кваліфікації.