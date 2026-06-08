Триразова чемпіонка Європи Лівач пояснила, чому багато років не може вибороти медаль на світовій першості

Оксана Лівач: Дуже хочеться, щоб у цьому році стався прорив з медалями на Чемпіонаті світу

Оксана Лівач: Відчуваю на чемпіонатах світу більший тиск

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла, чому з 2018 року не може виграти медаль на Чемпіонаті світу та назвала своїх головних конкуренток.

«Не знаю, що й сказати. Ніби кожного року старанно готуюся, багато тренуюся, але медалей немає. Мабуть, відчуваю на чемпіонатах світу більший тиск і не можу сама з собою впоратись. Десь не вистачало фарту і вдачі.

Дуже хочеться, щоб у цьому році стався прорив з медалями на Чемпіонаті світу. Що для цього потрібно? Добре підготуватися, проаналізувати свої помилки, вивчити суперниць.

Хто мої головні конкуренти на світовому рівні? Головний виклик – азіатки. Тим більше, що в моїй легкій ваговій категорії виступають, мабуть,найсильніші представниці азійської школи боротьби. А це потужна школа. Японки, кореянки, китаянки, індійки... Усі дуже сильні, але я спроможна їх перемагати. А ще плюс Європа і Америка також є серед суперниць», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.