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Збірна Італії близька до повернення колишнього тренера – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Італії близька до повернення колишнього тренера – інсайдер
Роберто Манчіні готовий повернутися на батьківщину
фото: FIGC

«Скуадра Адзурра» за крок від другого призначення титулованого фахівця

Роберто Манчіні повернеться на посаду керманича національної команди Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Італійська федерація футболу нібито вже узгодила контракт із тренером. Сторони підпишуть угоду до літа 2030 року. Манчіні зароблятиме на чолі збірної орієнтовно 2 млн євро на рік.

Заради повернення на місток «Скуадри Адзурри» 61-річний фахівець суттєво знизив фінансові вимоги. Він обійме посаду, що стала вакантною після відставки Дженнаро Гаттузо навесні. Той не зміг вивести збірну Італії на Чемпіонат світу.

Манчіні в разі призначення розпочне другий період на чолі національної команди. Він тренував «Скуадру Адзурру» в 2018-2023 роках. Під керівництвом іменитого алленаторе збірна Італії не вийшла на ЧС-2022, але тріумфувала на Євро-2020.

Тренерська кар'єра Роберто Манчіні

Посеред сезону 2000/01 легенда генуезької «Сампдорії» очолив флорентійську «Фіорентину». Біля керма «фіалок» він завоював Кубок Італії та через рік із гаком перебрався в римський «Лаціо».

На чолі столичних «орлів» попрацював два сезони та виграв ще один Кубок Італії. У 2004-2008 та 2014-2016 роках тренував міланський «Інтер». Завоював із нерадзуррі три Скудетто, по два Кубки та Суперкубки Італії. Посеред кампанії 2009/10 очолив англійський «Манчестер Сіті» та зробив «містян» чемпіонами Англії у сезоні 2011/12. Також завоював Кубок і Суперкубок Англії.

Після 3,5 років на «Етіхаді» попрацював зі стамбульським «Фенербахче», пітерським «Зенітом». У 2023-2024 роках тренував збірну Саудівської Аравії. У листопаді 2025 року очолив катарський «Аль-Садд» і завоював із грандом чемпіонський титул.

Збірна Італії у 2026 році

Восени «Скуадра Адзурра» розпочне виступи в новому сезоні Ліги націй. За результатами жеребкування італійці потрапили до групи A1. Там суперниками національної команди будуть збірні Франції, Бельгії та Туреччини.

Перший матч Італії запланований на 25 вересня. У стартовому турі змагань під егідою УЄФА «Скуадра Адзурра» прийме бельгійців у Таранто.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберто Манчіні

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