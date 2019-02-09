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    Спринтерські гонки на етапі в Кенморі перенесли з суботи на неділю

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    Очікується, що в сьогодні температура повітря в Кенморі опуститься до мінус 25 градусів - Спринтерські гонки на етапі в Кенморі перенесли з суботи на неділю
    Очікується, що в сьогодні температура повітря в Кенморі опуститься до мінус 25 градусів

    Усе через сильний мороз, який обіцяють синоптики

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив не проводити сьогодні спринтерські гонки в канадському Кенморі в рамках сьомого етапу Кубка світу через сильні морози, про що повідомив у своєму офіційному Twitter.

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    Очікується, що в сьогодні температура повітря в Кенморі опуститься до мінус 25 градусів, що стане завадою для біатлоністів.

    Спершу планувалося, що замість спринтерських гонок будуть мас-старти, але формат старту теж довелося змінити через холодну погоду в Канаді.

    Крім того, в зв'язку з морозами раніше IBU скорочувала дистанцію трасу для біатлоністів під час індивідуальних гонок.

    Таким чином завтра, 10 лютого, о 21.20 відбудеться чоловічий спринт, жіноча гонка почнеться о 23.45 хвилин.

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