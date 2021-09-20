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    Захисник «Динамо» порвав з холостяцьким життям

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    Томаш і Вікторія зустрічалися з 2019 року - Захисник «Динамо» порвав з холостяцьким життям
    Томаш і Вікторія зустрічалися з 2019 року
    Фото: instagram

    Томаш Кендзьора одружився на українській красуні

    Польський легіонер київського «Динамо» Томаш Кендзьора одружився. В столичному готелі Fairmont він зіграв весілля з українською красунею Вікторією Стецик.

    На святі були помічені партнери Томаша по команді Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш.

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    Гостей розважав балет, а художник прямо на весіллі намалював портрет молодят золотом.

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    Кендзьора в Києві з 2017 року. В Україну він приїхав зі співвітчизницею Наталією Прзібіш, але за кілька тижнів дівчина повернулася додому.

    З Вікторією Томаш зустрічався з 2019 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Томас Кендзьора
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    Захисник «Динамо» порвав з холостяцьким життям