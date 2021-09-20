Захисник «Динамо» порвав з холостяцьким життям

Томаш і Вікторія зустрічалися з 2019 року

Томаш Кендзьора одружився на українській красуні

Польський легіонер київського «Динамо» Томаш Кендзьора одружився. В столичному готелі Fairmont він зіграв весілля з українською красунею Вікторією Стецик.

На святі були помічені партнери Томаша по команді Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш.

Гостей розважав балет, а художник прямо на весіллі намалював портрет молодят золотом.

Кендзьора в Києві з 2017 року. В Україну він приїхав зі співвітчизницею Наталією Прзібіш, але за кілька тижнів дівчина повернулася додому.

З Вікторією Томаш зустрічався з 2019 року.