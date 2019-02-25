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    Стаховський отримав третій номер посіву на турнірі у Франції

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    Сергій Стаховський - Стаховський отримав третій номер посіву на турнірі у Франції
    Сергій Стаховський

    Сергій Стаховський виступить на змаганнях ATP Challenger Tour

    Українець пропустить перший раунд турніру і буде стартувати з другого кола. Суперником Стаховського стане переможець зустрічі Норберт Гомбош (Словаччина, ATP 255) - Лені Мітджана (Франція).

    Нагадаємо, що минулого тижня Стаховський вперше з 2015 року вийшов в чвертьфінал турніру ATP.

    В першому колі Сергій Стаховський обіграв французького тенісиста Констана Летьєнна.

    У другому колі перша ракетка України впорався зі 130-м тенісистом планети Ґреґуаре Баррере із Франції - 6:3, 6:4.

    Лише в 1/4 фіналу Стаховського зміг зупинити 12-а ракетка світу Стефанос Ціціпас з Греції - 4:6, 3:6.

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    Джерело: btu.org.ua

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