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    Стаховський успішно стартував на турнірі в німецькому Галле

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    Сергій Стаховський любить грати на траві - Стаховський успішно стартував на турнірі в німецькому Галле
    Сергій Стаховський любить грати на траві
    Великий теніс України

    Українець впорався з місцевим тенісистом за дві з половиною години

    123-тя ракетка світу Сергій Стаховський з України вийшов у друге коло турніру ATP Tour 500 у німецькому Галле (покриття - трава, призовий фонд - €1 836 660).

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    У стартовому поєдинку Сергій переміг 152-го ткнісиста світу Рудольфа Моллекера з Німеччини - 3:6, 7:6(6), 6:2.

    Суперники провели на корті дві години і 21-ну хвилину. Стаховський реалізував два з 16-ти брейк-пойнтів на подачі Моллекера, а на своїй відіграв п'ять з шести. У затяжному 12-му геймі другої партії українець не скористався п'ятьма сет-болами в геймі німця, але відіграв матч-бол на своїй подачі на тай-брейку. У вирішальній партії Сергій взяв п'ять геймів поспіль з рахунку 1:2 і оформив путівку до другого кола.

    В останнє Стаховський виступав в основній сітці турнірів серії АТР 500 ще в 2016 році. Тоді в Галле українець дійшов до другого кола і був змушений знятися через травму в матчі проти бельгійця Давіда Ґоффена.

    У поточному сезоні Сергій тільки на одному турнірі на рівні ATP Tour/Grand Slam зумів виграти матч в основі: в Марселі у лютому, де в підсумку дійшов до чвертьфіналу.

    Суперником Сергія Стаховського у другому раунді стане француз П'єр-Юґ Ербер (АТР №43). Тенісисти раніше зустрічалися двічі і обидва рази на харді в сезоні-2015 року. Ербер виграв обидві зустрічі в двох сетах.

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