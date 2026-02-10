Головна Спорт Новини
Стала відома причина смерті зірки культового фільму «Один вдома»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стала відома причина смерті зірки культового фільму «Один вдома»
Акторка померла в лікарні міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія
 Кетрін О’гара померла у віці 71 року

Канадська та американська акторка Кетрін О'Гара, яка відома за ролями у фільмах «Бітлджус», «Один вдома» та «Найкращий у шоу» померла 30 січня 2026 року у віці 71 року. Про причину смерті одразу не повідомлялось, NBC News зазначає, що причиною стала легенева емболія пов’язаної з онкологічним захворюванням, пише «Главком».

У свідоцтві також зазначено, що акторку кремували. Онколог, який підписав документ, повідомив, що лікував О’Гару з березня та востаннє бачив її 27 січня. Вона померла в лікарні міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія.

Раніше представники акторки повідомляли, що смерть настала після «короткочасної хвороби», не розкриваючи деталей. О’Гара була лауреаткою премії «Еммі» та вважалася однією з найвпізнаваніших комедійних акторок Північної Америки.

О'Гара народилася в Торонто, Канада, в 1954 році. Вона була другою наймолодшою з семи дітей, її батько працював на канадській тихоокеанській залізниці, а мати була агентом з нерухомості. Після закінчення середньої школи вона влаштувалася на роботу офіціанткою в театрі Second City Theater в Торонто.

У 1990 році О'Гара знялася в сімейній комедії Кріса Коламбуса «Сам удома»
У середині 1970 роках Кетрін О'Гара почала з'являтися на міському телевізійному каналі в передачі «Секонд Сіті ТБ», також виконувала озвучення мультиплікаційних ролей. У кіно перша роль у фільмі The Rimshots (1976).

У 1980 роках почала з'являтися у більш значних ролях: «Подвійний негатив» і «Нічого особистого». Актрису помітили, і вона розпочала зйомки вже не тільки в Канаді, а й у США. У 1985 році О'Гара з'явилася в комедійному трилері Мартіна Скорсезе «Після роботи». У 1988 році у фільмі Тіма Бертона «Бітлджус». У 1990 році знялася в сімейній комедії Кріса Коламбуса «Сам удома», а також у продовженні фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» (1992).

Акторка також з'явилася в ролі доктора Джорджини Орвелл у першому сезоні чорного комедійного драматичного серіалу Netflix «Низка злощасних подій». Два епізоди з її участю були зняті її чоловіком Бо Велшем, який також виступив художником-постановником серіалу. У 2007 році отримала зірку на Канадській Алеї слави.

Кетрін О'Гара була у шлюбі з режисером Бо Велчем з 25 квітня 1992 року, у них народилося двоє синів.

