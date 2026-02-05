Головна Скотч Шоу-біз
Зірка серіалу «Суто англійські вбивства» померла у віці 104 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Елізабет Келлі завершила кар'єру в 2007 році
фото з відкритих джерел

Елізабет Келлі розпочала акторську кар'єру наприкінці 1960 років

У віці 104 років пішла з життя британська актриса Елізабет Келлі, відома за ролями в популярних телесеріалах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Елізабет Келлі, найбільш відома за роль балакучої Неллі Елліс у серіалі «Істендерс», померла в Скарборо 31 грудня, повідомив її агент Скотт Маршалл Партнерс. Він додав: «Елізабет мала блискучу кар'єру, що тривала багато десятиліть, але, мабуть, найвідоміша вона як тітка Неллі в серіалі «Істендерс».

Елізабет Келлі народилася в британському місті Ньюкасл-апон-Тайн 29 травня 1921 року
фото з відкритих джерел

У заяві мильної опери, присвяченій її пам'яті, йдеться: «Ті, хто працював з Елізабет в серіалі «Істендерс», будуть з теплотою згадувати її за її доброту і лагідність, а наша любов і думки зараз з родиною та друзями Елізабет».

Елізабет Келлі (крайня права) грала Неллі Елліс у серіалі «Істендерс» з 1993 по 2000 рік
фото: BBC

Елізабет Келлі народилася в британському місті Ньюкасл-апон-Тайн 29 травня 1921 року. Акторську кар'єру вона розпочала наприкінці 1960 років. Келлі зіграла Еді Берджесс у серіалі «Вулиця Коронації» (Coronation Street), а також знімалася в серіалах «Суто англійські вбивства» (The Bill) і «Там, де серце».

До слова, у п'ятницю, 30 січня, у віці 71 року померла канадська та американська акторка Кетрін О'Гара. Вона відома за ролями у фільмах «Бітлджус», «Один вдома» та «Найкращий у шоу».

