Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу

Артем Худолєєв
Команда «Бартка» (Івано-Франківськ) пробилася до «Фіналу чотирьох»
фото: «Бартка» (Івано-Франківськ)

«Фінал чотирьох» Кубка України з ампфутболу 2026 відбудеться в Києві

Визначилися всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України з ампфутболу-2026. 1/4 фіналу

«Колос-Буревій» (Київська обл.) – «Покрова Амп» (Львів) – 0:2 (0:2)

  • Голи: Гатала (2), Сущ (22).

«Вінниця Амп» (Вінниця) – «Верес Мрія» (Рівне) – 1:0 (0:0)

  • Гол: Лук’янчук (47, у власні ворота).

«Сталь Буковина» (Чернівці) – «Бартка» (Івано-Франківськ) – 0:3 (0:0)

  • Голи: Протас (26, 50+2), Бакрев (49, у власні ворота).

«Металіст 1925 Незламні» (Харків) – «Шахтар Сталеві» (Донецьк) – 0:2 (0:2)

  • Голи: Романюк (3), Недзельський (25+4).

«Фінал чотирьох» Кубка України з ампфутболу 2026, в якому візьмуть участь «Шахтар Сталеві», «Бартка» (Івано-Франківськ), «Вінниця Амп» (Вінниця)  та «Покрова Амп» (Львів), відбудеться в Києві 21–22 березня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
