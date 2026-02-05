Головна Світ Політика
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс
фото: скріншот з відео

США можуть не погоджуватися з Росією з низки питань, але це не означатиме неможливість двосторонньої співпраці

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає можливість точкової співпраці з Росією, попри принципову незгоду з повномасштабним вторгненням в Україну. За його словами, така стратегія є частиною «фундаментальної переорієнтації» зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа. Про це Венс розповів в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі, де зауважив, що США мають прагнути до альянсів навіть із тими країнами, з якими мають глибокі розбіжності, пише «Главком».

Віцепрезидент США, коментуючи можливість співпраці з РФ, відкинув твердження про те, що це суперечить принципам зовнішньої політики країни.

«Люди кажуть, що з Путіним неможливо співпрацювати в будь-яких питаннях, оскільки ви не згодні з вторгненням в Україну. Президент чітко сказав, що Путін не повинен був вторгатися в Україну. Ми будемо намагатися працювати і покласти цьому край, але можуть бути й деякі сфери співпраці», – зазначив Венс.

За словами посадовця, США можуть не погоджуватися з Росією з низки питань, але це не означатиме неможливість двосторонньої співпраці.

«Його позиція (президента США Дональда Трампа, – ред.) полягає в тому, що ми за союзи. Може бути країна, з якою ми маємо 90% спільних інтересів, але ми будемо не згодні з 10% питань. Ми можемо не погоджуватися з Росією в багатьох питаннях, але можемо погоджуватися в деяких. І я дійсно вважаю, що це фундаментальна переорієнтація», – розповів Венс.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про європейців, обурившись тим, як вони ставляться до США на публіці та в особистих перемовинах. Про це віцепрезидент заявив в інтерв’ю, передає «Главком».

За словами Джей Ді Венса, в особистих розмовах європейські посадовці ведуть доброзичливу розмову зі США, а на публіці критикують американців. «Європейці дуже дружні в приватному житті і готові йти на безліч поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: «Ми не будемо працювати з американцями. Ми нічого не будемо робити з американцями». Вибачте. Це нісенітниця», – заявив Джей Ді Венс.

Крім цього, Венс висловився про плани президента США Дональда Трампа. Віцепрезидент розповів про наміри Трампа змінити та встановити світовий порядок.

