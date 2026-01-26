Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 26 січня 2026 року

Через зимовий шторм у США мільйон людей залишилися без світла, Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область, через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у Сполучених Штаттах може статися новий шатдаун, Ізраїль розпочав масштабну операцію з пошуку тіла останнього заручника в Газі, на Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту, Слов’янськ-на-Кубані у РФ атакували безпілотники.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 січня:

Росія вдарила БпЛА по Запоріжжю та області

фото: Запорізька ОВА

Вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Крім того, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа.

У США мільйон людей залишилися без світла через зимовий шторм

фото: The Tennessean

Потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у штаті Теннессі, де знеструмлено понад 330 тис. домогосподарств, а також у Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Негода, що супроводжується аномальними морозами, снігопадами та крижаними дощами, зачепила навіть західні штати, зокрема Нью-Мексико.

Транспортна система країни фактично паралізована: лише за одну неділю було скасовано понад 10 800 авіарейсів, що вдвічі більше за показники попереднього дня.

У Росії пролунали вибухи: атаковано НПЗ

скріншот з відео

У ніч на 26 січня російське місто Слов’янськ-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ, опинилося під ударом безпілотників.

Місцеві жителі писали про серію потужних вибухів, які почалися приблизно о 01:30 за київським часом. За свідченнями очевидців, у місті було чути щонайменше 5-7 вибухів та звуки стрілянини, що свідчить про спроби російської ППО відбити атаку. У небі над населеним пунктом зафіксували кілька яскравих спалахів.

На Філіппінах затонув пором з людьми на борту

фото: Департамент соціального забезпечення та розвитку Філіппін

У ніч на понеділок на півдні Філіппін сталася масштабна морська катастрофа. Вантажно-пасажирський пором «Тріша Керстін 3», на борту якого перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу, затонув.

Судно прямувало з портового міста Замбоанга до острова Джоло у провінції Сулу. За попередніми даними берегової охорони, причиною аварії могли стати технічні несправності, що призвели до швидкого затоплення судна.

Рятувальники врятували щонайменше 316 пасажирів і витягли 15 тіл. Пошуково-рятувальна операція триває за сприятливих погодних умов, до неї залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту та численні приватні рибальські човни.

Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

фото: AP

Адміністрація прем'єр-міністра Біньямія Нетаньягу офіційно повідомила, що контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Гази з Єгиптом буде відкритий для людей лише після завершення спеціальної воєнної операції.

Головною метою Ізраїлю залишається пошук та повернення останків останнього ізраїльського заручника, майстер-сержанта поліції Рана Гвілі. Хоча відкриття цього пункту було заплановане як початковий етап мирного плану президента США Дональда Трампа, Ізраїль виставив жорстку умову: відновлення роботи кордону можливе лише після повернення всіх живих заручників та докладання максимальних зусиль для знаходження тіл загиблих.

У США може статися новий шатдаун

фото з відкритих джерел

Сполучені Штати опинилися за крок до чергового припинення роботи уряду. Сенатські демократи на чолі з Чаком Шумером пригрозили заблокувати законопроєкт про фінансування федеральних відомств. Причиною став конфлікт навколо бюджету Департаменту внутрішньої безпеки (DHS), а саме виділення $10 млрд для міграційної служби ICE.

Різкий протест законодавців спровокувала нещодавня трагедія в Міннеаполісі, де під час операції федеральних агентів загинув 37-річний медбрат Алекс Претті. Цей інцидент викликав хвилю обурення в країні та змусив демократів вимагати суворого контролю над діяльністю силових структур. Вони наполягають, що не підтримають фінансовий пакет, доки до нього не включать механізми відповідальності агентів та обмеження практик, які призводять до зловживань.