Трамп особисто затверджуватиме бійців для участі у турнірі UFC у Білому домі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Трамп особисто затверджуватиме бійців для участі у турнірі UFC у Білому домі
Турнір UFC White House, проведення якого підтримує Трамп, буде приурочений до 250 річниці ухвалення Декларації незалежності США
Турнір UFC пройде 14 червня 2026 року на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп візьме участь у підборі бійців та організації турніру UFC у Білому домі. Про це ЗМІ повідомив голова UFC Дейн Уайт, інформує «Главком».

Турнір UFC пройде 14 червня 2026 року на території Білого дому.

«У міру наближення дати ми обмірковуємо безліч ідей. Ми з Борсарі летимо у Вашингтон, щоб зустрітися з президентом і його командою і почати обговорювати з ними не тільки організацію, а й склад учасників турніру. Ми маємо три різні варіанти всього, що стосується організації заходу, і ми подивимося, що йому сподобається, а що ні. Ця подія буде просто приголомшливою, унікальною, особливою і дуже дорогою», – сказав Уайт.

Турнір UFC White House буде приурочений до 250 річниці ухвалення Декларації незалежності. Він стане першим професійним спортивним заходом, що колись проводився в Білому домі.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після десятого дня Норвегія все ще продовжує лідирувати у загальному заліку. Натомість США «відбилося від атаки» Нідерландів, які піднялися на четверте місце і програють американцям лише за кількістю других і третіх місць. 

Нагадаємо, що в одинадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

Теги: UFC MMA / UFC Дональд Трамп США

