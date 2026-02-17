Трамп особисто затверджуватиме бійців для участі у турнірі UFC у Білому домі

Турнір UFC пройде 14 червня 2026 року на території Білого дому

Президент США Дональд Трамп візьме участь у підборі бійців та організації турніру UFC у Білому домі. Про це ЗМІ повідомив голова UFC Дейн Уайт, інформує «Главком».

«У міру наближення дати ми обмірковуємо безліч ідей. Ми з Борсарі летимо у Вашингтон, щоб зустрітися з президентом і його командою і почати обговорювати з ними не тільки організацію, а й склад учасників турніру. Ми маємо три різні варіанти всього, що стосується організації заходу, і ми подивимося, що йому сподобається, а що ні. Ця подія буде просто приголомшливою, унікальною, особливою і дуже дорогою», – сказав Уайт.

Турнір UFC White House буде приурочений до 250 річниці ухвалення Декларації незалежності. Він стане першим професійним спортивним заходом, що колись проводився в Білому домі.

