Головна Світ Політика
search button user button menu button

Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
фото: Reuters

Губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом закликав Європу не вдаватися до радикальних кроків у відповідь на дії США

Під час свого візиту до Європи губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом звернувся до міжнародних партнерів із проханням зберігати стабільність у відносинах із Вашингтоном, попри нинішні політичні зміни в Білому домі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи фактично як «тіньовий дипломат» від Демократичної партії, він наголосив, що радикальний зовнішньополітичний курс адміністрації Дональда Трампа є лише тимчасовим етапом, а не довгостроковим відходом від американських цінностей. На тлі напруженості в НАТО та загроз запровадження нових мит, Ньюсом намагався переконати європейських лідерів, що більшість штатів, зокрема Каліфорнія як п’ята економіка світу, залишаються відданими принципам колективної безпеки та кліматичним угодам.

Головним посилом губернатора став заклик до терпіння: він закликав Європу не вдаватися до радикальних кроків у відповідь на дії Вашингтона, оскільки американські демократичні інститути з часом повернуться до традиційної моделі співпраці. Проте європейські посадовці сприйняли ці запевнення зі скептицизмом, вказуючи на реальні загрози скорочення військової допомоги та економічний тиск. Через це лідери ЄС уже розпочали розробку стратегій «автономного виживання», що передбачають зміцнення власної оборони та пошук нових ринків збуту. Водночас у самому Вашингтоні візит Ньюсома спровокував гостру критику, оскільки прихильники чинного президента звинуватили його в намаганні підірвати офіційну зовнішню політику держави.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. 

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

Теги: Європа Мюнхенська конференція з безпеки США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії
Скільки американців підтримують купівлю Гренландії – результати опитування
15 сiчня, 05:18
Джин Шахін звинуватила Трампа у шкоді нацбезпеці через Гренландію
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
21 сiчня, 02:37
Зеленський повідомив, що зустріч посадовців трьох країн відбуватиметься на технічному рівні
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
22 сiчня, 17:10
Глава Білого дому був здивований тим, як наразі живуть українці
«Так жити не можна». Трамп висловився про умови життя українців без опалення
23 сiчня, 13:13
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
13 лютого, 21:24
Супербоул-2026 не сподобався Трампу
Трамп назвав «ляпасом для США» шоу у перерві Супербоула
9 лютого, 09:03

Політика

Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Обама назвав диктаторськими методи міграційної служби в Міннесоті
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Сенатор-республіканець закликав США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua