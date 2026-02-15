Губернатор Каліфорнії закликав Європу сприймати політику Трампа як тимчасове явище

Губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом закликав Європу не вдаватися до радикальних кроків у відповідь на дії США

Під час свого візиту до Європи губернатор Каліфорнії Гевен Ньюсом звернувся до міжнародних партнерів із проханням зберігати стабільність у відносинах із Вашингтоном, попри нинішні політичні зміни в Білому домі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи фактично як «тіньовий дипломат» від Демократичної партії, він наголосив, що радикальний зовнішньополітичний курс адміністрації Дональда Трампа є лише тимчасовим етапом, а не довгостроковим відходом від американських цінностей. На тлі напруженості в НАТО та загроз запровадження нових мит, Ньюсом намагався переконати європейських лідерів, що більшість штатів, зокрема Каліфорнія як п’ята економіка світу, залишаються відданими принципам колективної безпеки та кліматичним угодам.

Головним посилом губернатора став заклик до терпіння: він закликав Європу не вдаватися до радикальних кроків у відповідь на дії Вашингтона, оскільки американські демократичні інститути з часом повернуться до традиційної моделі співпраці. Проте європейські посадовці сприйняли ці запевнення зі скептицизмом, вказуючи на реальні загрози скорочення військової допомоги та економічний тиск. Через це лідери ЄС уже розпочали розробку стратегій «автономного виживання», що передбачають зміцнення власної оборони та пошук нових ринків збуту. Водночас у самому Вашингтоні візит Ньюсома спровокував гостру критику, оскільки прихильники чинного президента звинуватили його в намаганні підірвати офіційну зовнішню політику держави.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».