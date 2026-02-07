У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання

Педагоги розповідають, що агенти ICE патрулюють райони поблизу навчальних закладів, що паралізує освітній процес і травмує дітей

У передмісті Міннеаполіса розгортається гучний скандал через дії федеральних агентів імміграційної служби (ICE). Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

В межах посилення міграційного контролю, відомого як операція «Metro Surge», правоохоронці почали затримувати дітей безпосередньо дорогою до школи. Одним із найбільш резонансних став випадок 10-річної Елізабет Зуни Кайсагуано, яку разом із матір'ю перехопили біля автобусної зупинки о 6:10 ранку та екстрено переправили літаком до ізолятора в Техасі, за 1200 миль від дому.

За словами батька дівчинки, федеральні машини оточили їхній автомобіль у темряві. Дитина була переконана, що агенти допоможуть їй дістатися занять, проте замість школи вона опинилася в центрі утримання під вартою Діллі. Адміністрація шкільного округу Колумбія-Хайтс повідомляє, що за останній місяць подібна доля спіткала щонайменше п'ятьох інших учнів, включаючи 5-річного Ліама Конехо Рамоса та підлітків, яких забирали прямо з під'їздів або зупиняли під час руху на навчання.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США (DHS) рішуче відкидають звинувачення в цілеспрямованому полюванні на дітей. Офіційна позиція відомства полягає в тому, що ICE затримує дорослих із чинними наказами про депортацію, а дітей залишають із батьками лише в тому разі, якщо не вдається знайти довірену особу для опіки. Проте вчителі та соціальні працівники описують атмосферу страху в громаді, де понад 50% учнів походять із родин іммігрантів.

Родина Елізабет прибула до США з Еквадору у 2020 році, рятуючись від переслідувань, та сумлінно відвідувала всі судові засідання. Хоча у 2025 році їм відмовили у притулку, справа перебувала на стадії апеляції, що, на думку адвокатів, мало б убезпечити їх від депортації. Після місяця перебування в Техасі та хвилі суспільних протестів, Елізабет та її матір Розу звільнили й повернули до Міннесоти, хоча точні причини такого кроку з боку DHS залишаються невідомими.

Попри звільнення деяких дітей, шкільна влада повідомляє, що частина учнів досі перебуває в ізоляторах, а про місцеперебування інших нічого невідомо з початку січня. Педагоги зазначають, що агенти ICE продовжують патрулювати райони поблизу навчальних закладів, що паралізує освітній процес і травмує дітей. Соціальні працівники закликають адміністрацію припинити практику затримань на шляху до шкіл, наголошуючи, що жодна дитина не повинна «зникати» дорогою на уроки.

Як відомо, п’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса звільнили з імміграційного центру утримання в Техасі після понад тижня перебування під вартою. Вони повернулися до Міннеаполіса.

Батька і сина затримали агенти ICE 20 січня біля їхнього будинку в передмісті Міннеаполіса. За даними шкільного округу, хлопчик повертався зі школи разом із батьком, коли їх зупинили імміграційні агенти.

Раніше повідомлялось, що Федеральний суддя США зобов’язав Імміграційну та митну службу США (ICE) звільнити п’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса з-під варти в центрі утримання в штаті Техас.

Рішення ухвалив федеральний суддя Фред Бієрі, який постановив, що хлопчика та його батька мають звільнити не пізніше вівторка, 3 лютого.