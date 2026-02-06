Білий дім видалив расистський пост Трампа про подружжя Обам

Білий дім заявив, що співробітник помилково опублікував відео, і його було видалено

Адміністрація Дональда Трампа видалила публікацію в соціальній мережі Truth Social, у якій Барак та Мішель Обама були зображені у вигляді приматів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Інцидент стався на початку місяця історії чорношкірих, що посилило негативний резонанс. Сенатор Тім Скотт, єдиний темношкірий республіканець у Сенаті, назвав відео найбільш расистським проявом, який він бачив у нинішній адміністрації. До протестів приєдналася і Берніс Кінг, донька Мартіна Лютера Кінга-молодшого, яка засудила дегуманізацію темношкірих громадян. Водночас президент NAACP Деррік Джонсон розцінив публікацію як спробу Трампа відвернути увагу громадськості від економічних труднощів та судових розглядів.

Скандальний кліп був частиною ролика про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, де на останніх секундах з'являлися обличчя подружжя Обам, накладені на зображення мавп. Попри твердження Лівітт, що це була відсилка до мультфільму «Король Лев», критики вказали на довгу історію расистських стереотипів, які Трамп використовував і раніше. Зокрема, згадувалися його сумніви у громадянстві Обами та зневажливі висловлювання про африканські країни. Представники 44-го президента США повідомили, що Барак Обама вирішив залишити цю ситуацію без коментарів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, «зробив дуже багато добра».